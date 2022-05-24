Bayburt'un Bayraktar köyünde 12 yıl önce kurulan, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi'nde, bu yıl akarsuları temiz tutma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi" hayata geçirilecek.
Kent merkezine 45 kilometre mesafede, eski adı Baksı olan Bayraktar köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, 2010'da sanatseverlere kapılarını açtı.
Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yaparken kadın istihdamı projeleri, özel yetenekli çocukların tespit ve desteklenmesi gibi çalışmaların da yürütüldüğü müze, kendi adına hazırlanan kokusu, sıra dışı sergileriyle yurt içi ve dışında adından söz ettiriyor.
Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, müzenin turizm sezonuna çok hızlı başladığını, salgın döneminde verilen arayı kapatmak istediklerini söyledi.
Bu yıl sergi, konser, sempozyum, ödül töreni gibi etkinliklerin yanı sıra çevre bilinci geliştirmek amacıyla "Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Koçan, proje kapsamında Çoruh Nehri'ni, kent sınırları içerinde yer alan yaklaşık 100 kilometrelik bir hat üzerinde öğrencilerle birlikte tarayacaklarını ve çöp toplayacaklarını anlattı.
Müzenin elektrik ve ısınmasının güneş panelleriyle sağlanması için de çalışma başlattıklarına değinen Koçan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Doğanın imkanlarını kullanmak çok temel bir şey. Biz doğayı sadece bozuyoruz. Halbuki doğa bize müthiş bir zenginlik veriyor. Bunlardan bir tanesi güneş, ötekisi rüzgar, nehir. Bütün bunları çok üretken kullanmamız lazım. Onun için de biz karar verdik, buradaki elektrik sistemimizi, ısınmamızı güneş enerjisiyle yapacağız. Bugün görüşmelerimizi yaptık. Zannediyorum önümüzdeki yıl bu projemizi hayata geçirmiş olacağız."
Koçan, şöyle devam etti:
"Getirip burada depolayacağız ve burada öğrencilerle birlikte onlardan sanat eserleri yapacağız. Öğrencilere burs vereceğiz, bunu konferanslarla da destekleyeceğiz. Daha çocuk yaştayken doğanın kirletilmemesi ve korunması gereken bir değer olduğu bilincini toplumda kökleştirmek istiyoruz. Bu sene Bayburt ve Çoruh Nehri, önümüzdeki senelerde başka yerler ve Türkiye'deki bütün akarsuları temizleme ve temiz tutma bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çok kıymetli bir proje olacak."
"GERÇEK ANLAMDA BİR GÜNDEM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, projenin sponsorluğunu uluslararası bir şirketin üstlendiğini aktardı.
Projeyle çevre kirliliğine karşı gerçek anlamda bir gündem oluşturmak istediklerini dile getiren Koçan, "Çoruh Nehri'ni Sanatla Yıkamak Projesi'nin ikinci kısmını biz İstanbul'a götüreceğiz. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesinin müzesiyle bizim bir protokolümüz var. Orada bir sempozyum yapacağız. Bu çevre bilincini oluşturma konusunda buradaki örneklerle, dokümanterlerle gidip orada gerçek anlamda bir gündem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
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