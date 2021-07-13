Sır cinayet 20 yıl sonra çözüldü!

Olay, Üsküdar'da 2001 yılında meydana geldi. 57 yaşındaki Ramazan Aksu, 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürüldü.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis o dönem yaptığı incelemede evde üç farklı parmak izi tespit etti. Ancak yapılan çalışmalarda parmak izinden şüphelilere ulaşılamadı.
20 yıl sonra cinayetin zaman aşımına uğramasına iki gün kala ise yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul cinayetleri incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Aksu cinayetini zaman aşımına uğramasına günler kala çözdü.
OLAY YERİNDEKİ KİMLİK KARS’TA ÇALINTI ÇIKTI
Cinayet Büro dedektifleri, eksik yapılmış çalışmaların olduğunu fark edince dosyayı yeniden açtı. 14 Temmuz 2001 günü olay yerinde bulunan bir kimlik dikkat çekti. Kimliğin 2000 yılında Kars’ta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu ve bu kişinin o dönem kimliğini kaybettiği belirlendi. Şüpheli durum üzerine polis kimlik üzerinde alınan cep telefonu hatlarını kontrol etti. Polis, yıllardır aranan ipucuna ulaşmıştı. Yunus B.’nin kayıp kimlikle telefon hattı aldığı tespit edildi.
SİSTEMİNDE PARMAK İZİ EŞLEŞTİ
Polis Yunus B’yi teknik ve fiziki takibe alırken evde bulunan üç parmak iziyle ilgili çalışmalarını da sürdürdü. Evdeki üç parmak izinden ikisinin Ramazan A. ve S.E. adlı kişiye ait olduğunu tespit etti.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan üç şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularında üzerlerine atılı suçları reddetti. Adliyeye sevk edilen üç şüphelinden Ramazan A., tutuklandı. Yunus B.’ye ev hapsi verilirken S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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