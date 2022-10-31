'Sipahi' geliyor

'Sipahi'; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan 'Korkut Ali Türkoğlu', (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alıyor.

Dizide, Türkiye için açık tehdit haline gelen karanlık bir güce karşı, İstihbarat Teşkilatı’nın cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadele her hafta izleyenleri hayran bırakacak.

Dizinin kadrosunda ayrıca; Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.