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Sipahi 4. bölüm tanıtımı yayında!

Show TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Giriş: 27.12.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Sipahi 4. yeni bölüm tanıtımı yayında: Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız!
HABERTURK.COM

Sipahi 4. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ellerinde çiçeklerle Canan’ı hastanede ziyaret eden Korkut Ali, Yıldırım ile birlikte Elfaz’ı konuşturmaya çalışıyor. Silahların konuştuğu tanıtımda Yıldırım’ın Elfaz’ı öldürüp öldürmediği merakla bekleniyor.

SİPAHİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Habtor’un yanına sızmayı başaran Korkut Ali, kaçırılan doktorun Canan olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Canan’ın, Habtor’un sağ kolunu yakalamak için gizli bir operasyona başladığı; Habtor’un adamlarının doktoru kaçıracağı bilgisine ulaştığı ve onun kılığına girdiği ortaya çıktı. Bölümün bir diğer sürprizi ise idealist bir eğitmen olan Narin’in Yıldırım’ın karşısına çıkması oldu. Gaziantep’te bir yemek masasında yolları kesişen ikilinin hikayesi şimdiden merak konusu. Sipahi ekibi, stadyum saldırısının arkasında olduğunu düşündüğü bomba uzmanı Elfaz’ı aramaya koyuldu. Yıldırım’ın eski bir tanıdığı sayesinde Elfaz’ın evine gizlice girmeyi başaran Sipahiler heyecan dolu anlar sonrası bombacıyı kaçırdı. Elfaz’dan, Habtor’un büyük bir silah ve roket alımı için anlaşma yaptığını öğrendi. Çıkan karmaşa sonrası ekiple bağlantısı kesilen Ali, Habtor’un planını öğrenip Canan ile kendisini Suriye’den kurtarmak istedi.

Para transferi yapmak ve silahları almak için Habtor ve adamları ile birlikte teslimat yerine gitti. Teslimat sırasında kızı Dora’nın ağırlaştığı haberiyle sarsılan Habtor, Ali’yi sınıra bırakıp hastaneye gitti. Canan’ın hastaneye geleceğini öğrenen Ali, ekibe haber vermeyi başardı. Toplanan Sipahiler doktor kılığında ve bir ambulans eşliğinde hastaneye girerek Canan’ı aramaya koyuldu. Habtor’un adamlarıyla girilen nefes kesen bir operasyonun ardından Canan’ı almayı başardılar. Canan’ı ambulansa götürdükleri sırada Habtor’u gören Yıldırım ona silahını doğrulttu ancak Habtor’un adamları ekibi kurşun yağmuruna tuttu. Nefeslerin tutulduğu heyecan dolu final sahnesinde Canan kolundan vuruldu. Ezgi’nin sakinleştirici iğnesiyle Canan’ın başı, Ali’nin dizlerine düştü. Ali’nin kucağında Canan’ın gözleri yavaş yavaş kapanırken, ikili arasında olacaklar merak uyandırdı.

İşte Sipahi’nin 4. Bölüm Tanıtımı;

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