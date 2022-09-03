Sinüzit neden olur ve nasıl geçer?

Sinüzit Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sinüzite Ne İyi Gelir?

Sinüzit Nedir?

Yanak sinüsleri, alın sinüsleri, gözler arasındaki sinüsler, geniz bölgesindeki sinüsler olmak üzere toplamda 4 çift sinüs bulunmaktadır. Sitemin bir parçası olan sinüsler günde ortalama yarım litre mukus salgılamaktadır. Bu noktalarda meydana gelen iltihaplanmalar ise sinüzit olarak tanımlanmaktadır. Birçok insanı rahatsız eden bir sorun olan sinüzit, ağrı yaşanmasına da neden olmaktadır. Mukusun buruna boşaltılamaması sinüzit oluşabilmektedir. Bunun nedenleri arasında ilk olarak sinüslerin buruna boşalma kanallarında tıkanıklık olması bulunmaktadır. Bunun yanında mukusu sinüsler içerisinde taşıyan sistemin bozulması ve mukus içeriğinin değişmesi yer almaktadır.

Sinüzit sınıflandırıldığında ise akut, kronik, subakut, rekürren olarak tanımlanmaktadır. Belirtileri kişinin günlük hayatında sorun çıkarabilmekte ve rahatsız edebilmektedir. Bu nedenle sinüzit nasıl geçer ve evde sinüzit tedavisi soruları merak edilmektedir.

Sinüzit Neden Olur?

Pek çok insanın başına gelen sinüzit sorunun nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

Çocuklarda büyümüş olan geniz etleri

Alerji nedeniyle tıkanan sinüs ostiumları

Burunda bulunan eğrilikler

Polipler

Burun etinin büyümesi

Üst solunum enfeksiyonları

Basınç değişimleri

Sinüzit Nasıl Geçer?

Sinüzitin geçmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki burun spreyidir. Burun spreyi yaşanan tıkanıkların açılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca tuzlu ve karbonatlı su burundan çekildiğinde yine tıkanıkların açılmaya başlamaktadır. Birkaç defa üst üste yapılması önerilmektedir. Ayrıca buhar banyosu yapılması da yine tıkanıkların açılmasına yardımcı olmaktadır. Sinüzit baş ağrısı ile kendini belli etmektedir. Bu baş ağrısının giderilmesi için de tarçın kullanılması önerilenler arasında yer almaktadır. Kişinin kendine dikkat etmesi ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi de gerekmektedir.

Sinüzite Ne İyi Gelir?

Sinüzitin belirtileri arasında burun tıkanıklığı, ağız kokusu, ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi durumlar yer almaktadır. Tüm bu belirtiler bireyin hayat kalitesinin düşmesine ve rahatsız hissetmesine yol açmaktadır. Bu nedenle sinüzite ne iyi gelir sorusu oldukça sık sorulmaktadır. Sinüzite iyi gelen şeyler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kekik yağı ve fesleğen

Tarçın

Yüksek yastık kullanımı

Buhar banyosu

Tuzlu su

Acı baharat

Soğuk kompres

Beslenmeye özen gösterilmesi

Saçın ıslak bırakılmaması

Tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durulması

Evde Sinüzit Tedavisi

Birçok insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı sinüzit ağrıları oldukça rahatsız edicidir. Ayrıca kuru öksürük, ağız kokusu gibi belirtiler ile birlikte hayat kalitesinin düşmesini sağlamaktadır. Bu sorunu yaşayan herkes tarafından sinüzitin nasıl geçeceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle evde uygulanan yöntemler oldukça dikkat çeken öneriler arasında bulunmaktadır. Hemen herkes tarafından evde kolayca uygulanabilecek yöntemler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Bol sıvı tüketimi gerçekleştirilmelidir

Buhar banyosu tıkanıkları açmaya yardımcı olmaktadır

Toz ve duman bulunan ortamlardan kaçınılmalıdır

Sigara kullanımı bırakılmalıdır

Ev havasız ve nemsiz bırakılmamalıdır

Yüz bölgesine sıcak kompres yapılmalıdır

Soğuk su saç yıkanmamalıdır ve saçlar ıslak bırakılmamalıdır

Baharat tüketimi arttırılmalıdır

Naneli buhar uygulanmalıdır

Tuzlu su ile düzenli olarak burun temizlenmelidir

Zencefil ve fesleğen tüketilmesi de önerilmektedir