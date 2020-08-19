Sinüzit; akciğerlere hava ulaşmasını sağlayan sinüslerin gribal enfeksiyonlar, burun etin şişmesi ve yapısal olarak oluşan durumlar sonucunda burun mukozası ile tıkanması sonucu bakterilerin üreyerek iltihaba neden olması ile meydana gelmektedir.

Genel olarak;

Eğilince göz çevresi ve yanaklarda oluşan ağrı,

Yeşil, sarı ve kanlı şekilde burun akıntısı oluşumları,

Kafada basınç varmış gibi hissetme,

Genizden iltihap kokusu şeklinde belirtiler görülmektedir.

Bunların yanında nadir olarak öksürük, akıntıdan kaynaklı mide bulantısı da oluşabilmektedir. Tanısı doktor muayenesinden sonra röntgen çekilerek anlaşılmaktadır. Ameliyat olması gereken hastaların ise; bilgisayarlı tomografisi istenebilmektedir.

Kişilerde meydana gelen sinüzit türleri akut sinüzit ve kronik sinüzit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Akut sinüzit ; grip, nezle, üst solunum yollarında oluşan enfeksiyonlar ve alerjik etkenlerden dolayı meydana gelmektedir. Tedavisi ise; antibiyotik, burun damlaları ve alerjiyi önleyici ilaçlar ile düzelebilmektedir.

; grip, nezle, üst solunum yollarında oluşan enfeksiyonlar ve alerjik etkenlerden dolayı meydana gelmektedir. Tedavisi ise; antibiyotik, burun damlaları ve alerjiyi önleyici ilaçlar ile düzelebilmektedir. Kronik sinüzit ise; burun etinin büyümesi, kemik eğriliği ve burunda oluşan yapısal bozukluklar sonucu hava ulaştıran yolların tıkanması ile meydana gelmesidir. Tedavi cerrahi müdahale edilerek yapılmaktadır.

Ayrıca akut sinüzitlerde oluşan bazı belirtileri evde kendiniz hafifletebilirsiniz.

Bol sıvı tüketimi sağlayarak,

Sıcak su içerisine viks vb. içerikli merhemler koyup; soluyarak,

Ağrıların giderilmesi için sinüslerin bulunduğu bölgeye sıcak havlu uygulaması yaparak,

Hava kanallarınızı rahatlatmak için sıcak duş alarak,

Yine aynı şekilde hava kanallarınızı açmak için burnunuza tuzlu su çekerek oluşan etkileri önleyebilirsiniz.