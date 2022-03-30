Sinüs enfeksiyonu beynine yayıldı! Kafatasının yarısı alındı!

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ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan Natasha Gunther (25), şiddetli baş ağrıları ve kusma nöbetleri geçirmeye başladı. Aralık ayı başlarında yapılan taramalar, sinüs enfeksiyonunun kafasına yayıldığını ortaya çıkarınca ameliyat olmak zorunda kaldı. Gunther'in kafatasının sağ tarafının yaklaşık 14 santimlik bir bölümü alındı.

GERÇEĞİ BEYİN TARAMASI ORTAYA ÇIKARDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Gunther, doktorların ameliyat olmazsa bir hafta içinde öleceğini söylediğini iddia etti.

Gunther, insanları soğuk algınlığı semptomlarını sadece hafif bir enfeksiyon olarak görmemeye ve eğer iyileşmezlerse bir uzmana görünmeye davet ediyor.

Gunther'in hayatını değiştiren olay, 2021'in sonlarında tıkalı burun ve tıkanmış sinüslerinin sebebini başka bir enfeksiyona bağladığında başladı. Doktorunun verdiği antibiyotiklere rağmen durumu düzelmeyince endişelenmeye başlayan Gunther, kusmaya ve ciddi baş ağrıları çekmeye devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine Gunther'in ailesi, beyin taraması yaptırması için baskı yapınca gerçek ortaya çıktı.

Doktorlar, Gunther'in kafatasının içinde, beyindeki baskıyı azaltmak için kafasının sağ tarafındaki kemiğin bir kısmını keseceğini söyledi.

KONUŞMAYI YENİDEN ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Ameliyat olduktan sonra beş hafta hastanede yatan ve konuşmayı tekrar öğrenmek zorunda kalan Gunther, rakibini tuttuğu veya yakaladığı tarzdaki bazı dövüş sanatları hareketlerini bir daha asla yapamayacak.

Gunther'in kafatasından çıkarılan kemiği bir dondurucuda saklanıyor ve gelecek ay kafatasına yeniden yerleştirmek için bir ameliyat geçirmesi bekleniyor.

"HASTANEYE GİTMESEYDİM BİR HAFTA İÇİNDE ÖLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Genellikle yılda bir kez sinüs enfeksiyonu geçirdiğini ama geçen yıl bundan daha fazlasını yaşadığını söyleyen Gunther, "Cerrahlar, eğer hastaneye gitmeseydim bir hafta içinde öleceğimi söylediler. Yılda birden fazla sinüs enfeksiyonu şikayetleri yaşıyorsanız veya hatta sadece sinüs enfeksiyonunuz varsa bile güvende olmak için lütfen hastaneye veya KBB'ye gidin" dedi.

SİNÜS ENFEKSİYONU NEDİR?

Sinüs enfeksiyonunun tıbbi adı olan sinüzit, genellikle iki hafta içinde kendi kendine geçiyor. Ancak semptomlar düzelmezse, doktorlar enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olmak için antibiyotik reçete edebilir. Nadir durumlarda göz çevresindeki yumuşak dokuya, yüzdeki kemiklere ve beynin içine veya çevresine yayılabilir.