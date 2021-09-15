Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metreden düştü: 10 aylık bebek yaralandı

AA

Olay Sinop'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ada Mahallesi'nde, bir anne iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete geldi.

Anne tarafından market önüne bırakılan ve içerisinde 10 aylık olduğu öğrenilen bebeğin bulunduğu bebek arabası, bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerledi.

Olayı fark eden anne ve vatandaşların peşinden koştuğu bebek arabası, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşerek durdu. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu arada olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, annenin çocuklarıyla markete gelişi, bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi ve peşinden koşma anları yer alıyor.