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        Haberler Gündem Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Güncel haberler

        Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:14
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        Kaçak kazı yapanlara suçüstü
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik faaliyetler kapsamında merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan operasyonda 3 zanlı kaçak olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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