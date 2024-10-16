Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik faaliyetler kapsamında merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan operasyonda 3 zanlı kaçak olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.