Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.
Nurettin Yazıcı (72) idaresindeki otomobil Sinop-Boyabat karayolu Dranaz mevkisinde karşı yönden gelen Emin Demirbek’in (41) kullandığı otomobille çarpıştı.
KURTARILAMADIFotoğraf: AA
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yaralı sürücülerden Nurettin Yazıcı burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU KRİTİKFotoğraf: İHA
Diğer sürücü Emin Demirbek’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.