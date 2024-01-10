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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sinop'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:35
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Nurettin Yazıcı (72) idaresindeki otomobil Sinop-Boyabat karayolu Dranaz mevkisinde karşı yönden gelen Emin Demirbek’in (41) kullandığı otomobille çarpıştı.

        KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yaralı sürücülerden Nurettin Yazıcı burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU KRİTİK

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Diğer sürücü Emin Demirbek’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Sinop
        #haberler
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