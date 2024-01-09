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        Haberler Dünya Ekvador'da canlı yayın silahlı kişiler tarafından basıldı

        Ekvador'da canlı yayın silahlı kişiler tarafından basıldı

        Ekvador'da bir kamu televizyon kanalının seti canlı yayın sırasında silahlı adamlar tarafından basıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:32
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        Ekvador'da canlı yayın basıldı
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        Ekvador televizyon kanalı TC'nin canlı yayını, kapüşonlu ve silahlı kişiler tarafından basıldı. Canlı yayında silah sesleri ve bağrışmalar duyulurken, spiker ve çalışanlar yere yatırıldı.

        Kapüşonlu kişilerden bazıları daha sonra yayın sırasında bazı çalışanlarla birlikte sahneden ayrılırken görüldü.

        Olay, Cumhurbaşkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinden bir gün sonra, en az yedi polis memurunun kaçırılması ve bir dizi patlamanın yaşandığı bir ortamda meydana geldi.

        Canlı yayın daha sonra kesilirken, kesilmeden hemen önce canlı yayındaki bir kişinin "Polis yok" diye bağırdığı duyuldu.

        Ulusal polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uzman birimlerinin acil durumla ilgilenmek üzere bölgede konuşlandırıldığını belirtti.

        Kasım ayında göreve gelmişti

        Ülkenin en zengin adamlarından birinin oğlu olan Noboa, sokaklarda ve hapishanelerde yıllardır artan uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet dalgasını durdurma sözü vererek kasım ayında göreve geldi.

        Noboa, pazartesi günü 60 günlük olağanüstü hal ilan ederek, cezaevleri de dahil olmak üzere askeri devriyeleri etkinleştirdi ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

        Bu önlem, Los Choneros suç çetesinin lideri Adolfo Macias'ın 34 yıl hapis cezasını çektiği hapishaneden kaçmasına ve gardiyanların rehin alınması da dahil olmak üzere son zamanlarda meydana gelen diğer hapishane olaylarına bir cevap niteliğindeydi.

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        #ekvador
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