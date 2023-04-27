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Türkiye’nin en Kuzey bölgesi olarak yerini koruyan Sinop, Karadeniz’e kıyılarıyla hem yaz turizmini canlı tutan hem de içerisindeki doğal oluşumlarıyla tüm mevsimlere hitap eden bir şehirdir. Uç noktası olarak bilinen İnceburun dahil tüm şehir aynı zamanda tarihi eşik noktalarındandır. İlk çağ uygarlıklarından günümüze taşıdığı gerek dini gerekse kültürel mimari yapılarının bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Özellikle Sinop’un en çok turist çeken Sinop Kalesi gezinizin en ilgi çekici yerlerinden biri olacaktır.

İşte hazırladığımız Sinop’ta Gezilecek Yerler listeniz:

Hamsilos Koyu

Çorum’da Gezilecek Yerler Doğa için en uygun durak noktalarından biri Hamsilos Koyu. Şehrin içindeki bambaşka manzara seyrine sahip Hamsilos, Karadeniz’in yeşil ve mavi ikilisinin gerçek bir parçası. Koyun yemyeşil ormanları ve endemik bitki türlerinin yanı sıra denize girebileceğiniz plajı da bulunuyor. Koyda deniz bisikletlerine binebilir isterseniz piknik yapabilirsiniz. Bölgeye yakın bir alanda tatil yapmak isteyenler için koyun yakınlarında kamping alanları da mevcut.

Sinop Kalesi

Sinop’ta Günübirlik Gezilecek Yerlerden biri olan Sinop Kalesi şehrin merkezinde yer alarak kolay ulaşılabilir bir konuma sahiptir. Şehri saldırılara karşı savunma amacıyla kurulan kalenin yapım tarihi MÖ 7. yüzyıldır. 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine adını yazdırmış olan kaleye dört ana giriş kapısından ulaşabilirsiniz. Birçok dönemde onarılarak günümüze ulaşmış yapı Karadeniz’in sahil kenarında yer almaktadır.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri

Adını aldığı Erfelek ilçesindeki şelaleler Sinopluların vazgeçilmez mekanlarından biri. Sinop’ta İlkbaharda Gezilecek Yerlerden olan bölge yaz aylarında da turist hareketliliğini koruyor. Bölgede alabalıkların yanı sıra sincap, tavşan hatta baykuş gibi birçok canlıya da rastlayabilirsiniz. Ziyaretçilerin bol bol fotoğraf çekildiği şelalenin çevresinde doğa yürüyüşleri, piknik gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Bölgede toplam 28 adet şelale bulunuyor.

Sinop Tarihi Paşa Tabyaları

Şu an turistik gezi alanı olarak kullanılan tabyalar 19. yüzyılda dış saldırılardan korunmak amacıyla yarım ay şeklinde yapılmıştır. Aynı zamanda liman ve tersanelerden gelebilecek saldırıları önlemeyi de hedeflemiştir. Top yatağı, mahzenler ve cepheliklerin bulunduğu tabyalardaki toplar Sinop Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte.

İnceburun Feneri

Hem Karadeniz Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin en kuzey noktasında İnceburun Feneri bulunuyor. 1863 yılında yapılmış olan fenerin bekçiliği beş kuşaktır hala aynı aile tarafından yapılıyor. Sinop’un en uç kısmında yer alan İnceburun aynı zamanda şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Günbatımını izlemek isteyen Sinop’da Sevgiliyle Gezilecek Yerler arayanların favori mekanı da engin deniz manzarasıyla İnceburun’dur.

İnaltı Mağarası

Şehrin yeraltında kalan doğal güzelliği İnaltı Mağarası Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunuyor. Tüm mağara içi oluşumlara rastlayacağınız damlataş mağarası aynı zamanda gizemli havasıyla da ziyaretçilerinin odak noktası oluyor. Yaklaşık 658 metre uzunluğundaki mağara turunuzda yer yer daralan yollar sizleri bekliyor. Sinop’ta Kışın Gezilecek Yerler arıyor ve farklı yerlerde görmek istiyorsanız İnaltı Mağarası ilginizi çekecektir.

Boyabat Kalesi

Baharın gelmesiyle şehrin yemyeşil ormanlarını görebileceğiniz Boyabat Kalesi şehrin dik ve sarp kayalıklarına sahip Boyabat ilçesinde yer alıyor. Sinop’ta İlkbaharda Gezilecek Yerlerden biri olarak görülen kale Romalılardan Osmanlılara kadar zamanla onarılarak kullanılmıştır. Açık hava müzesi niteliğindeki kale hem kültür turizmi hem de doğa turizmi açısından tercih edilmekte.

Karakum Plajı

Sinop’a gelip denize girmeden dönmek istemiyorsanız şehrin en çok tercih edilen plajı Karakum’dur. Sinop’ta Yazın Gezilecek Yerlerden biri olan plaj adını dibindeki siyah kumlarından almaktadır. Bunun sebebi daha önce Boztepe Yarımadası’nda meydana gelen volkanik patlamada püsküren siyah kumlardır. Plajın çevresinde aradığınız her şeye ulaşabileceğiniz imkanlarda bulunuyor. Bölgedeki denizin sakin ve orta sıcaklıkta olması da gelen ziyaretçilerin hoşuna gidiyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos