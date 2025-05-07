Sinop Film Festivali 'Mukadderat'la başlıyor

“4. Sinop Film Festivali”, 9-11 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca şehri sanatla buluşturacak. Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla; T.C. Sinop Valiliği ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen festival, bu yıl da sinema heyecanını Sinop sokaklarına taşıyacak.

Zeki Demirkubuz

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Türkiye’nin kuzey ucunda, 9–11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival, yerel halkı ve sinemaseverleri bir araya getirirken; Zeki Demirkubuz, Hatice Aslan, Müge Uğurlar ve Melisa Şenolsun gibi usta ve genç kuşaktan değerli isimler yer alacak.

Açılış töreni 9 Mayıs Cuma günü Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yapılacak. Ardından sinemamızın en özel yapımlarından “Mukadderat”, festivalin açılış filmi olarak sinemaseverlerin karşısında olacak.

10 Mayıs Cumartesi günü Zeki Demirkubuz’un yönettiği “Hayat” filmi izleyiciyle buluşurken gösterim sonrası Demirkubuz soruları yanıtlayacak. Festivalin son günü ise “Derun” filminin izlenmesi sonrası başrol oyuncusu Hatice Aslan ve yönetmen Müge Uğurlar söyleşi gerçekleştirecek.

Hatice Aslan Yarışma Seçkisi Bu yıl festival kapsamında “Ulusal Belgesel Film” ve “Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film” kategorilerinde iki ayrı yarışma düzenleniyor. Toplam 244 başvuru arasından seçilen finalist yapımlar, 10–11 Mayıs tarihlerinde La Mer Sahne’de sinemaseverlerle buluşacak. Festival Yönetmeni İzzet Aslan; “Sinop’u sadece izleyen değil, aynı zamanda sinema üreten bir şehir haline getirmek istiyoruz. Her yıl daha fazla izleyiciye ve daha fazla filme ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Tarih boyunca hem doğası hem de kültürel dokusuyla ilham veren Sinop, bu yıl da sinemanın birleştirici gücüyle kendi ruhunu seyirciyle buluşturacak. Festival Danışmanı Serdar Can konuyla ilgili olarak; “Bir şehri tanıtmanın en zarif ve kalıcı yolu kültür ve sanattan geçer. Çünkü bir şehrin ruhu en çok sahnede, beyazperdede ve sokaktaki sanatta kendini gösterir” sözleriyle şehirler için festivallerin önemine dikkat çekti.