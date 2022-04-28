Farklı zaman dilimlerinde yapılan kazılardan elde edilen verilere göre tarihi milattan önce 5 binli yıllara kadar dayanan kentte ortaya çıkarılan eserlerin bir bölümü Sinop Arkeoloji Müzesi'nde sergilenerek tarihe ışık tutuyor.
Hizmete 2006 yılında açılan müzede Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler de yer alıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop'un çok sayıda farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir kent olduğunu söyledi.
Üç tarafı denizle çevrili kentin tarih boyunca önemli bir liman görevi üstlendiğini vurgulayan Süren, bu nedenle hem su altında hem de karada çok sayıda arkeolojik esere rastladıklarını dile getirdi.
MÜZEDE DENİZCİYE AİT 2 BİN 500 YILLIK LAHİT DE BULUNUYOR
Tarih boyunca yoğun olarak denizcilik faaliyetlerinin yapıldığı kentte önemli lahitlere rastlamanın mümkün olduğuna dikkati çeken Süren, "Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan önemli bir antik kent olan Sinop, önemli bir arkeoloji müzesine sahip. Yaklaşık 13 bin eseri barındırıyor. Önemli mozaik eserlerimiz, mezar stellerimiz, lahitlerimiz, amforalarımız gibi binlerce yıllık tarihi belgeleyen önemli arkeolojik eserlere ev sahipliği yapıyoruz" dedi.
Antik dönemden beri önemli bir liman ve ticaret merkezi olan Sinop'ta lahit taşımacılığı yapıldığını bildiklerini anlatan Süren, şöyle devam etti:
"Bu anlamda su altı parkı olarak dalış turizmine açmayı düşündüğümüz iç limanda antik lahit batıklarına da rastlıyoruz. Müzede denizcilik tarihiyle alakalı önemli bir denizciye ait bir lahit var. Üzerinde yaşına kadar ayrıntıları belirten bilgiler var. Sinop'ta müzecilik noktasında tescil ve tasnif işleri 1970'li yıllarda başladığı için lahidin nerden ve ne şekilde müzemize geldiğine ilişkin bir kayıt yok ama 2 bin 500 yıllık olduğunu bildiğimiz 60 yaşlarındaki bir denizciye ait lahit."
Müzede kayıtlı birçok eseri fiziki şartlar nedeniyle sergileyemediklerinin altını çizen Süren, bu nedenle kentte ikinci bir arkeoloji müzesi açılması için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.
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