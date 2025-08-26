Habertürk
        Sinner ve Swiatek, ikinci tura çıktı

        Sinner ve Swiatek, ikinci tura çıktı

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 23:20 Güncelleme: 26.08.2025 - 23:20
        Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi.

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde son şampiyon İtalyan raket Sinner, dünya klasmanının 89 numarası Çek Vit Kopriva ile karşılaştı.

        Toplam 1 saat 38 dakika süren maçta Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

        Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 84 numarası Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

        Swiatek, açık dönemde (profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği 1968'den itibaren) üst üste 65. kez açılış maçı kazanarak Monica Seles'e ait rekoru kırdı.

