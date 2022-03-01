Sinirlioğlu'ndan Rusya'ya Ukrayna tepkisi

Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyı, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi. Yasa dışı, gayri meşru ve kabul edilemez." diye niteledi.
Uluslararası toplum, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesinin BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Türk Büyükelçi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlalidir. Kurallara dayalı uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma eylemidir. BM Sözleşmesine hakarettir." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Türkiye'nin, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden bu hukuksuz eylemleri kınadığını belirten Sinirlioğlu, "Ayrıca, nükleer silahlara atıfta bulunan Rus söyleminin son zamanlarda artmasını da esefle karşılıyoruz." dedi.
KIRIM'IN İLHAKINI DA GÜNDEME GETİRDİ
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Moskova'nın Ukrayna topraklarının ayrılıkçı bölgesinin sözde bağımsızlığını tanıma kararını, "Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını, Kırım'ın yasadışı ilhakını reddettiğimiz gibi reddediyor ve iptali için çağrıda bulunuyoruz." sözleriyle eleştirdi.
Sinirlioğlu, "Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlık eylemi karşısında, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine verdiğimiz desteğin netliğini koruyoruz." diye konuştu.
Her iki tarafı da Minsk Anlaşmaları ve herkesin güvenlik kaygıları temelinde müzakerelere başlamaya çağıran Temsilci, Türkiye'nin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolunda her türlü çabayı bir kez daha kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.
"ŞU ANDA, İNSANİ BİR MOLAYA İHTİYACIMIZ VAR"
Rusya'nın "korkunç askeri saldırısında" başlangıcından bu yana yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Feridun Sinirlioğlu,"Şu anda, insani bir molaya ihtiyacımız var. Masum sivillerin ciddi ve geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmesini önlemenin tek yolu budur." diyerek çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.
Türk Büyükelçi, taraflar arasında bugün başlayan görüşmelerin ateşkes için sonuç odaklı olmasını, iyi niyetle yaklaşılmasını ve zaman kazanmak için kötüye kullanılmamasını tavsiye etti.
BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'yı kınama kabiliyeti konusunda başarısız olduğunu dile getiren Sinirlioğlu, BM'nin söz verdiği insanları savunması ve bunu Güvenlik Konseyi'nden daha etkili bir şekilde yapması gerektiğini söyledi.
Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlattığı konuşmasını, "Ülkem savaşa ve saldırganlığa kararlı bir şekilde karşı çıkmaya, barış için baskı yapmaya ve uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesine bağlı kalmaya devam edecektir." sözleriyle tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!