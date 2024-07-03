İşte yaşadıkları olay yüzünden sinirlenip günü geriye sarmak isteyecek 16 insanın fotoğrafı!
Günlük hayatta karşılaştığımız küçük aksilikler bazen sabrımızı zorlayabilir. Bir anlık dikkatsizlik, küçük bir hata ya da beklenmedik bir olay, sinir bozucu anlara dönüşebilir. Hem kendimizin hem de başkalarının yaşadığı bu sinir bozucu anların fotoğrafları, bizi bazen güldüren bazen de sinirlendiren kareler olarak karşımıza çıkıyor. İşte, günlük hayatın sabır testine dönüşen bu anların objektife yansıyan halleri!
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Bazen kendi eylemlerimizin sonucu bazen de karşı taraftaki insanların davranışları sinirlenmemize yetebilir. Günümüz iyi giderken bu tarz anlar yüzünden her şey mahvolmuş hissebiliriz. Haberimizde yaşadıkları olaylar yüzünden günü geriye sarmak isteyecek insanların fotoğraflarını derledik. İşte, fotoğraflar ve paylaşan kişilerin yorumları...
- 2
''Pizza söylemiştim, kutuyu açtığımda bu manzarayla karşılaştım. Komik olduğunu mu düşünüyor?''
- 3
''Ayakkabılarımı ödünç vermiştim ve bu şekilde döndü. İşte bu yüzden insanların eşyalarını ödünç vermesinden nefret ediyorum.''
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- 4
''Bir köpek yavrusu, sahibi yurtdışına seyahate çıkmasından önceki gece bunu bir spor çantasında buldu ve parçaladı.''
- 5
''Yolda okurum diye aldığım kitabın sayfalarının sırası yanlış basılmış. Bulmaca çözer gibi sayfaları mı bulmaya çalışacağım, teşekkürler.''
- 6
''Mikrodalgaya uygun olduğu yazan makarnamın uygun olmadığı ortaya çıktı, çok sinirliyim.''
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- 7
''Herkesin göz hizasında açık umumi tuvalet yapmak kimin fikriydi?''
- 8
''Asla bir benzin istasyonundan kahvaltı için burrito almayın, küflü çıkabiliyor.''
- 9
''Telefon görüşmesi yaptım, yatakta doğruldum ve saatime baktım ancak ekranın tamamen çıktığını gördüm.''
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- 10
''Stresimi gidersin diye aldığım topun patlamasına inanamıyorum.''
- 11
''Sigorta şirketine bunu nasıl karşılatabileceğimi düşünüyorum.''
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''Ben işteyken kocamın mutfak malzemelerini nasıl kolilediğine bakın, hepsi dökülsün diye bu şekilde kaldırmış sanırım.''
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- 13
''Sadece kahveme biraz şeker eklemek istemiştim.''
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''Saçımın sarıya yakın kızıl yapılmasını istemiştim, aldığım sonuca bakın. Yarın çok önemli bir müşteriyle toplantım var, günüm daha iyi gidemezdi.''
- 15
''Bu artık komik değil.''
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''Babam bugün ahşap atölyesindeki çivi/vida/cıvata çekmecesini biraz fazla dışarı çekti.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit