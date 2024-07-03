Bazen kendi eylemlerimizin sonucu bazen de karşı taraftaki insanların davranışları sinirlenmemize yetebilir. Günümüz iyi giderken bu tarz anlar yüzünden her şey mahvolmuş hissebiliriz. Haberimizde yaşadıkları olaylar yüzünden günü geriye sarmak isteyecek insanların fotoğraflarını derledik. İşte, fotoğraflar ve paylaşan kişilerin yorumları...