Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ters yola giren kamyon balkonu yıktı! | Son dakika haberleri

        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!

        İstanbul'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kağıthane'de ters yola giren kamyon bir evin balkonuna çarptı. Balkon yıkılırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kağıthane'de ters yola giren kamyon şoförü bir evin balkonuna çarptı. Balkon yıkılırken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Balkonun yıkılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü,öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yola giren kamyon şoförü dar sokakta bir evin balkonuna çarptı.

        FACİADAN DÖNÜLDÜ

        Çarpmanın etkisiyle balkon yıkıldı. Balkonunun yıkıldığını gören ev sahibi hemen dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        REKLAM

        İtfaiye ekipleri, balkonun tehlike arz eden betonlarını temizledi. Kamyon ise olay yerinden çekildi. Balkondan düşen beton parçalarının kimseye çarpmaması olası bir facianın önüne geçti.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dar sokakta ilerleyen kamyonun balkona çarparak sıkıştığı görülüyor.

        Kamyon geri gittiğinde balkon yıkılarak beton parçaları sokağa düşüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Habertürk Anasayfa