'Sınırların Ötesinde' İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin en saygın isimleriyle dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

53. İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan eserlerin break dans, hip-hop, resim ve tiyatroyla buluşacağı yenilikçi performanslarla farklı disiplinlere doğru sınırötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.

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İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

53. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.

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TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Klasik müzikle de pek tabii dans edilebileceğini son üç yıldır İstanbullulara kanıtlayan Disko Klasik ise bu yıl yine festival programında.

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Büyükdere olacak. MEKE’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayacak, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde son bulacak.

Festivalin ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri’nin yanı sıra, İKSV Alt Kat’ın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla düzenleyeceği Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki parklarda gerçekleştirilecek. Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirirken festival öncesi yayına girecek podcast serisi ise izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkânı verecek. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek. Festival mesajları Bülent Eczacıbaşı İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalle ilgili olarak, “Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan İstanbul Müzik Festivali’nin programında her zaman olduğu gibi yıldız solistler ve önemli orkestralar, ilk kez izleyiciyle buluşacak eserler, kent dokusunun klasik müzikle yeniden keşfedileceği özel etkinlikler, her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu konserleri yer alacak. Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle ve konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerini konserlerimize ücretsiz olarak davet ederek, genç müzisyen ve müzikseverlerin kültür-sanat yaşamına katılımlarını kolaylaştırmaya da devam edeceğiz. Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Yarının Kadın Yıldızları gibi genç sanatçıları desteklediğimiz programlarımıza son yıllarda eklediğimiz Genç Sanatçı Fonu kapsamında bu yıl ayrıca bir uluslararası dolaşım destek programı da başlatıyoruz. Gençlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracı olmayı çok önemsiyor, genç sanatçılara yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımızı mümkün ve anlamlı kılan sanatçılara, bestecilere ve izleyicilerimize; festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve ilk gününden beri vakfımızın yanında olan değerli festival sponsorumuz Borusan Holding’e içten teşekkürlerimizi sunuyorum,” dedi.

Zeynep Hamedi Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, “İstanbul Müzik Festivali, ülkemizin en köklü ve prestijli müzik etkinliklerinden biri olarak kültür ve sanat yaşamımıza benzersiz bir değer katmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ünlü sanatçıları, orkestraları ve solistleri ağırlayarak şehrimizi uluslararası bir kültür sanat merkezine dönüştüren bu önemli festival; her yıl olduğu gibi bu sene de sanatseverlere zengin ve ilham verici bir deneyim sunuyor. 80 yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir kurum olarak, sanatın kalbimizde her zaman özel bir yeri oldu ve bu tutkumuzu İstanbul Müzik Festivali’ne aralıksız desteğimizle somutlaştırmaya devam ediyoruz. Sanatın toplumların ilerlemesinde, bireylerin entelektüel ufkunu genişletmesinde ve farklı kültürler arasında diyalog köprüleri kurulmasında hayati bir rol oynadığına inanıyoruz. İlk notadan beri destekçisi olduğumuz ve 53. yılındaki bu kıymetli festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, tüm sanatseverlere keyifli bir festival dilerim,” dedi. Nursel Ölmez Ateş Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Borusan olarak, bu yıl da festivalin hem ana sponsorluğunu hem de gösteri sponsorluğunu üstlenmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul’un kültürel yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen festival, yıllar içinde şehrimizin tarihine de anlamlı bir iz bıraktı. Her yıl dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan bu prestijli etkinlik, hepimiz için heyecanla beklenen bir buluşma noktası haline geldi. Festivalin bizlere sunduğu eşsiz deneyimler, gündelik hayatın yoğun temposundan bir an olsun uzaklaşmamıza ve nefes almamıza imkan sunuyor. Eşsiz mekanlarda yankılanan notalar, sahnedeki birbirinden değerli sanatçılar ve büyülü atmosferler, ruhumuzu besleyip anın tadını çıkarmayı hatırlatıyor. Bu yılki önemli performanslardan biri de 25. sezonunu kutlayan değerli topluluğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası. BİFO’nun gelenekselleşmiş bir şekilde festivalde yer alması, bizler için her zaman ayrı bir gurur kaynağı oldu. Hep birlikte keyifli, unutulmaz bir festival geçirmeyi diliyorum,” dedi. Efruz Çakırkaya İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise, “İstanbul Müzik Festivali; yarım asırdır özgür bir yaratım platformu oluşturmaya, verdiği eser siparişleri ile hem ulusal hem de uluslararası klasik müzik repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmaya, genç müzisyenleri desteklemeye ve İstanbul’un kültürel hayatına iz bırakan etkinlikler düzenleyerek şehri zenginleştirmeye ve yaşamlarımıza anlam katmaya bu yıl da devam edecek. Başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına; İKSV kurucu sponsoru Eczacıbaşı Holding’e, festival sponsorumuz Borusan Holding’e, gösterilerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm kurumsal ve gösteri sponsorlarımıza ve şahsi destekçilerimize, medya ve servis sponsorlarımıza, yabancı konsolosluk ve kültür merkezleriyle kültür kurumlarına, mekân destekçilerimize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Şişli ve Kadıköy Belediyelerine, her biri tek tek İKSV ailesinin birer parçası olan Lale Kart üyelerimize ve siz basın mensuplarına yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Duygularımızı güçlendiren, ruhumuzu ve zihnimizi besleyen ve bizleri birleştiren müziğin sihirli dünyasında buluşacağımız harika bir festival diliyorum,” dedi.

Duo Minerva Festival mekânları Her yıl olduğu gibi şehrin prestijli konser salonları, İstanbul’un en büyülü tarihi yapıları, kutsal mekânları ve kamusal alanları festivalin heyecan verici sahneleri olacak. Festival konserleri aralarında Atatürk Kültür Merkezi, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fransız Sarayı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı, Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi, Şişli Habitat Parkı, The Grand Tarabya, Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin yer aldığı 15 farklı mekânda düzenlenecek. Festival biletleri 21 Şubat Cuma günü satışta Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar: 18-19-20 Şubat Genel satış: 21 Şubat Cuma 10.30 Festival biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktalarından satın alınabilir. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 30 TL olacak. Festival biletleri engelli izleyiciler için ise %50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org REKLAM 53. İstanbul Müzik Festivali Programı Festivalin açılışı Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Filibe Devlet Operası Korosu’ndan 53. İstanbul Müzik Festivali, yıldız şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Filibe Devlet Operası Korosu’nun gerçekleştireceği görkemli bir dünya prömiyeriyle açılıyor. Hasan Uçarsu’nun bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer eseriyle başlayacak konserde ayrıca Rus opera repertuvarının en tanınan parçalarından, Borodin’in Prens İgor operası için bestelediği Poloveç Dansları da seslendirilecek. 11 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Tekfen Vakfı. Dünyanın en iyi orkestralarından NDR Elbphilharmonie iki konserle festivalde

Dünyanın en iyi orkestralarından NDR Elbphilharmonie iki konserle festivale konuk oluyor. Topluluk ilk konserde büyük keman virtüözü Frank Peter Zimmermann’a; ikinci konserde ise kuşağının en büyük Chopin yorumcusu kabul edilen Rafał Blechacz’a eşlik edecek. Frank Peter Zimmermann NDR Elbphilharmonie festivalde Romantik rüzgârlar estireceği iki konserinden ilkinde, lirik melodileri ve zengin orkestrasyonuyla Almanların en büyük dört keman konçertosundan biri sayılan ve solist partisinin zorluğundan dolayı vaktiyle Hans von Bülow’un “keman için değil, kemana karşı konçerto” dediği Brahms op.77 ile senfonik repertuvarın en heybetli eserlerinden, “Kader” adıyla da bilinen Çaykovski op.36’yı seslendiriyor. Topluluğun, çağımızın en büyük keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmermann’a eşlik edeceği konser 19 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Türkiye İş Bankası. NDR Elbphilharmonie ve Grammy ödüllü daimi şefi Alan Gilbert festivaldeki ikinci ve son konserinde ise iki Echo Klassik ödüllü Chopin yorumcusu Rafał Blechacz’a eşlik edecek. Konserde Chopin’in 1 No’lu Piyano Konçertosu ile Brahms’ın 1. Senfoni’si seslendirilecek. 20 Haziran Cuma saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv. Yıldız solistler, prestijli orkestralar ve şefler REKLAM Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile çok özel bir festival konserine imza atan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu yıl da sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetiminde dört yıldız şancı ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu’yla unutulmayacak bir Rossini gecesi sunacak. Rossini’nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı, klasik müzik repertuvarının başyapıtlarından Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa) için sahnede; Riccardo Muti’nin kariyerinin henüz başlarındayken keşfedip La Traviata’da Violetta için seçtiği Claudia Pavone; eleştirmenlerin sesi kadar dramatik yeteneklerini de övdüğü “İtalyan ateşi saçan” (Oper!) Martina Belli; aydınlık, baştan çıkarıcı, zarif ve kıvrak sesi, dramatik ve duyarlı oyunculuğuyla Arjantinli Juan Francisco Gatell; barok, klasik ve belcanto repertuvarının dünyaca ünlü yorumcusu Nahuel di Pierro ve Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni ile gerçekleştirdiği Maça Kızı prodüksiyonuyla 2023 Oper! ödüllerinde En İyi Koro Ödülü’nü alan Slovak Filarmoni Korosu olacak. 26 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Borusan Holding.

Slovak Filarmoni Korosu Viyana ekolünün önde gelen temsilcisi Camerata Salzburg ve güçlü yorumları dinleyenleri büyüsü altına alan piyanist Hélène Grimaud, yakın işbirliklerinin getirdiği mükemmel uyumla İstanbullu müzikseverlere “son nota çalındıktan çok uzun süre sonra bile akıllarından çıkmayacak” bir müzik deneyimi sunmak üzere festivale konuk oluyorlar. Camerata Salzburg, Brahms’ın gençlik döneminin en parlak başarıları, stilleri itibarıyla gizli senfoniler olarak nitelendirilebilecek 1. Piyano Konçertosu ile 1. Serenat’ını, ölçeklerinin büyüklüğüne rağmen çizgisinden sapmadan şefsiz seslendirerek şeffaf ve yoğun bir Brahms tınısı sunuyor. 14 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Aromsa. Gautier Capuçon Çağımızda Fransa’dan çıkmış en büyük solistlerinden ikisi, bol ödüllü viyolonselci Gautier Capuçon ile 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Töreninde çalan Alexandre Kantorow, İstanbul Müzik Festivali’nde buluşuyor ve müzikseverleri 19. yüzyıldan 20. yüzyıla müzik stillerinin ve tekniklerinin evrimi boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Haziran Perşembe saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri eş sponsorları Berrin Erengül ve Elvan Tuğsuz Güven. Türkiye ve dünya prömiyerleri, eser siparişleri Rachmaninoff’un en iyi yorumcularından biri kabul edilen Ukraynalı piyanist Alexey Botvinov, Le Figaro’nun hakkında “eşsiz bir müzisyen” diye yazdığı Rus viyolonselci Anastasia Kobekina ve Türkiye doğumlu Gürcü kemancı Veriko Tchumburidze, Bir Dünya Prömiyeri: Valentin Silvestrov başlıklı konserde bir araya geliyor. Ukraynalı ve Rus müzisyenler ile bu ülkelerin müziklerini bir araya getirerek sınırların ötesinde barışçıl bir dünya umudunu yaşatan bu konser, aynı zamanda rüya gibi bir müzik akşamı vadediyor. 16 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Işıklar Holding. 2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi konserinde, İstanbul Müzik Festivali ve TSKB’nin besteci Ceren Türkmenoğlu’na verdikleri ortak siparişin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu’nun yaylı çalgılar dörtlüsü için besteleyeceği yeni eserini Yarının Kadın Yıldızları bursiyerleri seslendirecek; görsel sanatçı Hilal Can ise canlı görselleme performansıyla genç yıldızlara eşlik edecek. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 21 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

Farklı türler, farklı sesler festivalde buluşuyor Alexander Gadjiev Madonna’dan Katia ve Marielle Labèque’e, Cirque du Soleil’den Mathieu Kassovitz’e çok geniş yelpazede işbirlikleri gerçekleştiren, Yaz Davos Forumu’ndan Sadler’s Wells’e farklı platformlarda izleyicilerle buluşan Türk asıllı Fransız koreograf ve dansçı Yaman Okur çarpıcı bir projeyle ilk kez festivalde. 2019-2021 BBC Yeni Nesil Sanatçısı, 2021 Uluslararası Chopin Yarışması ikincisi ve Sidney Yarışması birincisi Alexander Gadjiev ve Yaman Okur Danstan Tablolar başlıklı konserde bir araya gelecek. Gramophone dergisinin doğaçlama içgüdüsünü ve analitik gücünü özellikle övdüğü Gadjiev, sınırların ötesine geçen bu özel projede Bir Sergiden Tablolar’ı doğaçlamalarıyla süsleyerek tam bir müzik ziyafeti sunarken Yaman Okur, müziği danstan tablolara dönüştürecek. 13 Haziran Cuma saat 20.00’de, konserin yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. REKLAM İki olağanüstü sanatçı; her ikisi de birden çok Victoires de la Musique ödülü kazanmış viyolonselci François Salque ve akordeoncu Vincent Peirani, klasik müziğin özenli gösterişi, dünya müziğinin hayal gücü ve caz ritimlerinin büyüsünü birleştirerek yarattıkları özgün ve coşkun dille dinleyicilerini sınırların ötesinde “saf müzikal mutluluğu bulacakları” (Citizen Jazz) bir dünyaya götürüyor. 17 Haziran Salı saat 21.00’de Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilecek Duo Salque - Peirani konserinin gösteri sponsoru STONELINE. Geneva Camerata Festival takipçilerinin 2017’de Aya İrini’deki sıradışı konseriyle hatırlayacakları Geneva Camerata bu kez çıtayı daha da yükseltiyor ve festivale benzersiz bir sahne gösterisiyle konuk oluyor. Revolta (İsyan) projesi müzik tarihinin başyapıtlarından, Şostakoviç’in 5. Senfoni’sini Los Angeles’ın kenar mahallelerinde doğmuş bir hip-hop stili olan krump dansı ile buluşturuyor. 18 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek “Geneva Camerata” Revolta konserinin gösteri sponsoru ENKA Vakfı. İlk iki yılında büyük ilgi gören, festivalin en heyecan verici etkinliklerinden Disko Klasik serisi bu kez Ah! Kosmos adıyla tanınan elektronik müzik bestecisi Başak Günak’ı klasik müzik çalgılarıyla buluşturuyor. Festivale özel bir araya gelen topluluk, 20 Haziran Cuma saat 21.00’de Salon İKSV’de, Şahin Kureta’nın düzenlemeleriyle benzersiz bir ses dünyası yaratacak.

Cuarteto SolTango Hem klasik müzik camiasından hem tango dünyasından övgüler toplayan Cuarteto SolTango ile muhteşem şarkıcı Leonel Capitano’nun kimi eleştirmenlerce bir başyapıt sayılan Poesia albüm projesinin aynı başlıklı konserine, 100 yıllık tarihiyle İstanbul’un turistik olduğu kadar kültürel mirasının da ayrılmaz parçası olmuş ve şehrin sosyal hayatında önemli rol oynamış Büyük Tarabya Oteli, bugünkü adıyla The Grand Tarabya evsahipliği yapacak. 22 Haziran Pazar saat 21.00’de The Grand Tarabya Panorama Teras’ta gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Biofarma İlaç. Anadolu’nun seslerini sanatına işleyen bağlama ve kopuz ustası Coşkun Karademir, kemençeye dünya müzik sahnesinde kalıcı bir yer kazandıran büyük usta Derya Türkan, İran’ı 60. Venedik Bienali Çağdaş Müzik Festivali ile 2017 WOMEX’te temsil eden besteci, kemancı ve kamança sanatçısı Saman Samimi ve Azerbaycan’ın sevilen çalgısı tarın usta yorumcusu İbrahim Babayev, Coşkun Karademir’in festivale özel kurguladığı Tellerin Aşkı konserinde bir araya geliyor. 23 Haziran Pazartesi saat 21.00’de Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Nobel İlaç. La Venexiana Barok dönemi deyim yerindeyse “başlatan” iki sanatçıya adanmış bu teatral konserde Caravaggio’nun tabloları Monteverdi’nin müziği eşliğinde canlanıyor. Teatri 35 oyuncuları ünlü resimleri hayranlık uyandıran bir sadakatle yeniden yaratırken La Venexiana’nın icrası koreografiyle bütünleşecek. 24 Haziran Salı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek Caravaggio & Monteverdi konserin gösteri eş sponsorları Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding. REKLAM TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Çağlar Fidan, viyolonsel, ud ve ses sanatçısı Ezgi Köker ve İstanbul’da yaşayan Yunan sanatçılar Nikos Papageorgiou ve Asineth Fotini Kokkala’dan oluşan lavta-kanun ikilisi NikoTeini; Prens adaları ile Yunan Kiklat adalarına ithafen yazılan şarkıları seslendirecekleri, 25 Haziran Çarşamba saat 20.30’da Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı’nda gerçekleştirilecek Ada başlıklı konserde bir araya geliyor. Yesari Asım Arsoy’un İstanbul’dan Adalar’a Yelken Kürek Geçeriz şarkısıyla başlayacak bu müzik yolculuğu farklı adalara uğradıktan sonra çok sevilen anonim bir şarkıyla sona erecek: Ada Sahillerinde Bekliyorum veya Rumca adıyla Ta Vasana Mu Herome.

Müzik Rotası bu yıl Büyükdere’de Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi Müzik Rotası İstanbul’un zengin tarihsel ve kültürel mirasını müzikle kutlamaya ve festival takipçilerine heyecan verici keşifler sunmaya devam ediyor. Müzik Rotası’nın ilk durağı Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde Polonya’dan Marta Gidaszewska ve Robert Łaguniak keman ikilisi dinleyicilerle buluşuyor. Avusturyalı klarnet-akordeon ikilisi Duo Minerva geleneklere meydan okuyor ve klasik müzik, dünya müziği, caz ve avangardı harmanlayarak yeni ve heyecan verici bir ses dünyası yaratıyor. Salzburg, Schleswig-Holstein ve Allegro Vivo gibi festivallere konuk olan ikili, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nde sevilen eserleri kendi düzenlemeleriyle seslendiriliyor. Müzik Rotası, Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde İtalya’dan iki virtüözle sonlanıyor: Francesco Corti yönetimindeki Il Pomo d’Oro ile 18. yüzyıl mandolin konçertolarını kaydettiği albüm birçok ödül kazanmış mandolinci Raffaele La Ragione ile 2016 ve 2019 tarihli albümleriyle Altın Gitar ödülü sahibi gitarist Andrea De Vitis. 21 Haziran Cumartesi saat 12.00’de ve 13.20’de Büyükdere’de gerçekleştirilecek Müzik Rotası’nın gösteri sponsoru MEKE. REKLAM Festivalden ücretsiz konserler, çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler Festivalin en sevilen etkinliklerinden Hafta Sonu Klasikleri, bu sene de müzikseverleri, aileleri ve çocukları parklara davet ediyor. 14-15 ve 22 Haziran’da Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek konserler Hollanda Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi ile İtalyan Kültür Merkezi destekleriyle gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat’ın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla düzenleyeceği Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri ise Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki parklarda gerçekleştirilecek. Hafta Sonu Klasikleri konserleri öncesinde sunulacak etkinlik kapsamında, DansFabrika eğitmenlerinin işbirliğiyle 7-9 ve 10-12 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hip-hop dans atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler, çocukların ritim ve müzik algılarını geliştirirken yaratıcılıklarını da güçlendirecek. 14-15 ve 22 Haziran’da Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Habitat Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: muzik.iksv.org

REKLAM Farklı disiplinlerden konuşmacılarla konser öncesi sohbetler Her yıl konserlerden önce düzenlenen Konsere Doğru konuşmalarına bu yıl, herkesin erişebileceği bir podcast serisi de ekleniyor. Farklı disiplinlerden konuşmacıların konser programı, teması ve bestecilerin hayatları etrafında yaptığı sohbetlerin bazıları fiziksel olarak konserlerden önce gerçekleştirilmeye devam ederken bazıları da festival öncesinde kayıt altına alınarak bir podcast serisi olarak yayımlanacak. Festival deneyimi böylece daha da zenginleşirken izleyiciler de konsere evde, işte veya yolda hazırlık yapma imkânını bulacak. Festival mekânlarında yüz yüze gerçekleşecek konuşmalar Aydın Büke, Murat Cem Orhan, Feyzi Erçin, İris Şentürker ve Prof. Dr. Serap Yüzgüller’in katılımıyla gerçekleşecek. Podcast serisinde ise Feyzi Erçin, Alexey Botvinov, Efruz Çakırkaya, Ceren Türkmenoğlu, Hilal Can, Ortaç Aydınoğlu, Gündüz Vassaf, Asuman Kafaoğlu-Büke ve Çağlar Fidan yer alacak. Podcast serisi 28 Mayıs’tan itibaren Karnaval’ın Spotify ile Apple Music hesaplarından, karnaval.com'dan ve İKSV Spotify hesabından dinlenebilecek. Asuman Kafaoğlu-Büke ve Aydın Büke danışmanlığında oluşturulan konuşma programının ayrıntılarına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir. 53. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ TAKVİMİ AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & FİLİBE DEVLET OPERASI KOROSU 11 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu GAUTIER CAPUÇON & ALEXANDRE KANTOROW 12 Haziran Perşembe, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu DANSTAN TABLOLAR 13 Haziran Cuma, 20.00, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Platinum Sahnesi HAFTA SONU KLASİKLERİ I - II 14 Haziran Cumartesi, 17.00, Yıldız Parkı 15 Haziran Pazar, 17.00, Yoğurtçu Parkı CAMERATA SALZBURG & HÉLÈNE GRIMAUD 14 Haziran Cumartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu BİR DÜNYA PRÖMİYERİ: VALENTIN SILVESTROV

16 Haziran Pazartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası REKLAM DUO SALQUE - PEIRANI 17 Haziran Salı, 21.00, Fransız Sarayı “GENEVA CAMERATA” REVOLTA 18 Haziran Çarşamba, 20.00, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER & FRANK PETER ZIMMERMANN 19 Haziran Perşembe, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER & RAFAŁ BLECHACZ 20 Haziran Cuma, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu DİSKO KLASİK 20 Haziran Cuma, 21.00, Salon İKSV MÜZİK ROTASI @ BÜYÜKDERE 21 Haziran Cumartesi, 12.00, 13.20, Büyükdere YARININ KADIN YILDIZLARI 21 Haziran Cumartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası HAFTA SONU KLASİKLERİ - III 22 Haziran Pazar, 17.00, Şişli Habitat Parkı CUARTETO SOLTANGO & LEONEL CAPITANO “POESÍA” 22 Haziran Pazar, 21.00, The Grand Tarabya Panorama Teras REKLAM TELLERİN AŞKI 23 Haziran Pazartesi, 21.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras CARAVAGGIO & MONTEVERDI 24 Haziran Salı, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ADA 25 Haziran Çarşamba, 20.30, Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI İLE ROSSİNİ GECESİ 26 Haziran Perşembe, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu