'Sınırların Ötesinde' İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin en saygın isimleriyle dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

53. İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan eserlerin break dans, hip-hop, resim ve tiyatroyla buluşacağı yenilikçi performanslarla farklı disiplinlere doğru sınırötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.

.png

İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

53. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.

Ah Kosmos

TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Klasik müzikle de pek tabii dans edilebileceğini son üç yıldır İstanbullulara kanıtlayan Disko Klasik ise bu yıl yine festival programında.

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Büyükdere olacak. MEKE’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayacak, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde son bulacak.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalle ilgili olarak, “Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan İstanbul Müzik Festivali’nin programında her zaman olduğu gibi yıldız solistler ve önemli orkestralar, ilk kez izleyiciyle buluşacak eserler, kent dokusunun klasik müzikle yeniden keşfedileceği özel etkinlikler, her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu konserleri yer alacak. Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle ve konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerini konserlerimize ücretsiz olarak davet ederek, genç müzisyen ve müzikseverlerin kültür-sanat yaşamına katılımlarını kolaylaştırmaya da devam edeceğiz. Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Yarının Kadın Yıldızları gibi genç sanatçıları desteklediğimiz programlarımıza son yıllarda eklediğimiz Genç Sanatçı Fonu kapsamında bu yıl ayrıca bir uluslararası dolaşım destek programı da başlatıyoruz. Gençlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracı olmayı çok önemsiyor, genç sanatçılara yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımızı mümkün ve anlamlı kılan sanatçılara, bestecilere ve izleyicilerimize; festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve ilk gününden beri vakfımızın yanında olan değerli festival sponsorumuz Borusan Holding’e içten teşekkürlerimizi sunuyorum,” dedi.

Zeynep Hamedi

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, “İstanbul Müzik Festivali, ülkemizin en köklü ve prestijli müzik etkinliklerinden biri olarak kültür ve sanat yaşamımıza benzersiz bir değer katmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ünlü sanatçıları, orkestraları ve solistleri ağırlayarak şehrimizi uluslararası bir kültür sanat merkezine dönüştüren bu önemli festival; her yıl olduğu gibi bu sene de sanatseverlere zengin ve ilham verici bir deneyim sunuyor. 80 yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir kurum olarak, sanatın kalbimizde her zaman özel bir yeri oldu ve bu tutkumuzu İstanbul Müzik Festivali’ne aralıksız desteğimizle somutlaştırmaya devam ediyoruz. Sanatın toplumların ilerlemesinde, bireylerin entelektüel ufkunu genişletmesinde ve farklı kültürler arasında diyalog köprüleri kurulmasında hayati bir rol oynadığına inanıyoruz. İlk notadan beri destekçisi olduğumuz ve 53. yılındaki bu kıymetli festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, tüm sanatseverlere keyifli bir festival dilerim,” dedi.

Nursel Ölmez Ateş

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Borusan olarak, bu yıl da festivalin hem ana sponsorluğunu hem de gösteri sponsorluğunu üstlenmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul’un kültürel yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen festival, yıllar içinde şehrimizin tarihine de anlamlı bir iz bıraktı. Her yıl dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan bu prestijli etkinlik, hepimiz için heyecanla beklenen bir buluşma noktası haline geldi. Festivalin bizlere sunduğu eşsiz deneyimler, gündelik hayatın yoğun temposundan bir an olsun uzaklaşmamıza ve nefes almamıza imkan sunuyor. Eşsiz mekanlarda yankılanan notalar, sahnedeki birbirinden değerli sanatçılar ve büyülü atmosferler, ruhumuzu besleyip anın tadını çıkarmayı hatırlatıyor. Bu yılki önemli performanslardan biri de 25. sezonunu kutlayan değerli topluluğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası. BİFO’nun gelenekselleşmiş bir şekilde festivalde yer alması, bizler için her zaman ayrı bir gurur kaynağı oldu. Hep birlikte keyifli, unutulmaz bir festival geçirmeyi diliyorum,” dedi.

Efruz Çakırkaya

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise, “İstanbul Müzik Festivali; yarım asırdır özgür bir yaratım platformu oluşturmaya, verdiği eser siparişleri ile hem ulusal hem de uluslararası klasik müzik repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmaya, genç müzisyenleri desteklemeye ve İstanbul’un kültürel hayatına iz bırakan etkinlikler düzenleyerek şehri zenginleştirmeye ve yaşamlarımıza anlam katmaya bu yıl da devam edecek. Başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına; İKSV kurucu sponsoru Eczacıbaşı Holding’e, festival sponsorumuz Borusan Holding’e, gösterilerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm kurumsal ve gösteri sponsorlarımıza ve şahsi destekçilerimize, medya ve servis sponsorlarımıza, yabancı konsolosluk ve kültür merkezleriyle kültür kurumlarına, mekân destekçilerimize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Şişli ve Kadıköy Belediyelerine, her biri tek tek İKSV ailesinin birer parçası olan Lale Kart üyelerimize ve siz basın mensuplarına yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Duygularımızı güçlendiren, ruhumuzu ve zihnimizi besleyen ve bizleri birleştiren müziğin sihirli dünyasında buluşacağımız harika bir festival diliyorum,” dedi.