Djokovic için Fransa Açık da tehlikede

Fransa'da tartışmalara neden olan COVID-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı.
Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 58'e karşı 150 "evet" oyuyla kabul edildi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Düzenlemenin gelecek günlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, muhalefet partilerinden 60 milletvekili, tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanacak.
Tasarıya göre sahte aşı kartı yapanlara karşı verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin Euro'ya yükseltildi.
DJOKOVIC İÇİN FRANSA AÇIK TEHLİKEDE
Yasa tasarısı sonrası açıklama yapan Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, "Karar resmi olarak yayımlandığı andan itibaren stadyum gibi halka açık alanlarda aşı kartı istenecek. Bu tüm seyirci, sağlık ekibi, Fransız ve yabancı profesyonelleri kapsayacak" dedi.
Bakan Maracineanu'nun bu sözleri sonrası aşı karşıtlığı konusunda sözleri ile bilinen Sırt tenisçi Novak Djokovic'in Fransa Açık şansı da riske girdi.
Spor Bakanı Roxana Maracineanu geçen hafta, Novak Djokovic'in turnuvada oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda, Fransa Açık gibi belirli etkinliklerin özel bir muafiyeti olabileceğini söylemişti. Ancak son yasa tasarısı ile bu durum değişmiş oldu.
DJOKOVIC'İN SINIR DIŞI EDİLMESİ
COVID-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.
Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.
Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu. Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.
Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı
Djokovic, ülkeden sınır dışı edilmeden önce yatığı açıklamada "Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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