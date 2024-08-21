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        Haberler Bilgi Yaşam Sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama: 2024-2025 MEB 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ile sınıflar ne zaman belli olacak?

        Sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama: 2024-2025 MEB 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ile sınıflar ne zaman belli olacak?

        Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Bu sene ilk kez uygulanacak sistemle sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenciler ve velileri MEB 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi tarihi için araştırmalara başladı. Peki, 2024-2025 Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman, hangi gün? İşte, e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları tarihi ve sürece ilişkin tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:59
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        • 1

          2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Geri sayım sürerken en merak edilen konulardan biri de 1. sınıf ve 5. sınıf kuraları oldu. Bu yıl ilk defa uygulanacak sisteme göre Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları e-okul üzerinden sorgulanabilecek. Sınıf belirleme kurası tarihleri de belli oldu. Peki, 2024-2025 Sınıflar ne zaman belli olacak, kura çekimi ne zaman? İşte, MEB e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

        • 2

          1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBELERİ KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENECEK

          Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

          MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

        • 3

          SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

        • 4

          SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

          Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

        • 5

          SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

          Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

        • 6
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