Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemSinemalar açıldı mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak 2021? Kültür Bakanlığı açıkladı: Sinema salonları

Sinemalar açıldı mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak 2021? Kültür Bakanlığı açıkladı: Sinema salonları açılış...

Sinema ve tiyatroların açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kültür severlerin hakkında en çok arama yaptığı konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı ve beklenen tarih duyuruldu...

21.06.2021 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Sinemalar açıldı mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak 2021? Kültür Bakanlığı açıkladı: Sinema salonları

Uzun bir süreden beri kapalı olan sinema salonları ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak sinema salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi. Peki, sinema salonları açılacak mı? Son durum bilgisi haberimizde...

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören şaşkına döndü... Vatandaşları isyan ettirdi
Gören şaşkına döndü... Vatandaşları isyan ettirdi
Ceset zannettiler, gerçek bambaşka çıktı
Ceset zannettiler, gerçek bambaşka çıktı
'Abla bir saniye bakar mısın' dedi! Sonrası korkunç
'Abla bir saniye bakar mısın' dedi! Sonrası korkunç
Her bebeğin bestesi var! İsimleri yerine melodi kullanıyorlar
Her bebeğin bestesi var! İsimleri yerine melodi kullanıyorlar
İşte en güncel koronavirüs tablosu!
İşte en güncel koronavirüs tablosu!
Pazar günü yasağı kalkıyor mu?
Pazar günü yasağı kalkıyor mu?
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Mısır ziyareti açıklaması
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Mısır ziyareti açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?