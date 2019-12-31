31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
REKOR YERİNE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Uğur Yücel ve Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerinin gösterime aynı yıl girecek olması nedeniyle rekor izleyici ve rekor hasılat beklenen 2019'da bu beklentiler gerçekleşmedi.
Aksine izleyici sayısında büyük düşüş yaşandı.
2019'daki Türk filmlerinde izleyici sayısı, bir önceki yıla oranla yaklaşık 11.595.624 kişi azaldı.
Yabancı filmlerdeki düşüşle (115.876 Kişi) birlikte izleyici sayısındaki toplam azalma 11.711.500 kişi...
DÜŞÜŞÜN NEDENİ FİLMLERİN ERTELENMESİ Mİ?
Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerinin izleyici sayısının önceki filmlerinin izleyici sayısından daha az olmasının ana nedeni, sinema sektörü tarafından 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize 2: Aşk'ın gösterimlerinin yeni sezona ertelenmesi olarak yorumlanıyor.
KAMPANYALI BİLET VE BİLET PAYI TARTIŞMASI YAŞANDI
2018'in son günlerinde yapımcılarla sinema işletmecileri arasında kampanyalı bilet uygulaması ve bilet payı konusunda anlaşmazlık yaşandı.
'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Cinayet Süsü' ve 'Mucize 2: Aşk'ın yapımcıları, anlaşmazlık nedeniyle filmlerinin gösterim tarihini erteledi.
YENİ SİNEMA YASASI ÇIKARILDI
Kampanyalı bilet uygulamasını sona erdiren yeni sinema yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' izleyiciyle 1 Şubat'ta buluştu.
SALONLARA YENİ YAZILIM YÜKLENDİ
'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Cinayet Süsü' ve 'Mucize 2: Aşk'ın yapımcıları ise yeni sinema yasasına göre kampanyalı bilet satışının 1 Temmuz'da sona erecek olması nedeniyle filmlerinin gösterimlerini yeni sezonun eylül, ekim ve kasım aylarına erteledi.
Hasılatlarının şeffaf olarak görülebileceği yeni yazılımın bu tarihten itibaren işlevsel hale gelecek olması da filmlerini ertelemelerinin bir diğer nedeniydi.
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