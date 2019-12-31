TÜRK FİLMLERİ SON 10 YIL

2018

Film Sayısı: 180

İzleyici Sayısı: 44.635.574

Hasılat: 544.780.356 ₺

En Çok İzlenen Film: Müslüm (6.480.548 Kişi)

2017

Film Sayısı: 151

İzleyici Sayısı: 40.325.495

Hasılat: 473.617.957 ₺

En Çok İzlenen Film: Recep İvedik 5 (7.437.050 Kişi)

2016

Film Sayısı: 139

İzleyici Sayısı: 31.102.760

Hasılat: 350.833.282 ₺

En Çok İzlenen Film: Dağ 2 (3.600.000 Kişi)

2015

Film Sayısı: 136

İzleyici Sayısı: 34.273.257

Hasılat: 362.560.588 ₺

En Çok İzlenen Film: Düğün Dernek 2: Sünnet (6.073.364 Kişi)

2014

Film Sayısı: 112

İzleyici Sayısı: 35.777.989

Hasılat: 358.412.968 ₺

En Çok İzlenen Film: Recep İvedik 4 (7.369.098 Kişi)

2013

Film Sayısı: 88

İzleyici Sayısı: 29.042.078

Hasılat: 270.759.521 ₺

En Çok İzlenen Film: Düğün Dernek (6.980.070 Kişi)

2012

Film Sayısı: 60

İzleyici Sayısı: 20.857.220

Hasılat: 183.241.062 ₺

En Çok İzlenen Film: Fetih 1453 (6.572.618 Kişi)

2011

Film Sayısı: 75

İzleyici Sayısı: 21.226.563

Hasılat: 183.722.310 ₺

En Çok İzlenen Film: Eyyvah Eyvah 2 (3.947.988 Kişi)

2010

Film Sayısı: 66

İzleyici Sayısı: 22.185.976

Hasılat: 190.403.534 ₺

En Çok İzlenen Film: New York'ta Beş Minare (3.474.495 Kişi)

2009

Film Sayısı: 70

İzleyici Sayısı: 18.850.366

Hasılat: 147.760.918 ₺

En Çok İzlenen Film: Recep İvedik 2 (4.333.144 Kişi)









