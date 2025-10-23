Sinemada kadın emeği söyleşisi: 'Çizginin Neresinde?'

Akbank Sanat, Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iş birliğiyle “Çizginin Neresinde?” söyleşi ve atölye programını hayata geçiriyor. Kamera arkasında çalışan kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı hedefleyen program, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için sinema sektöründeki kadın üretimine dair kolektif bir hafıza oluşturarak sektördeki üretim süreçlerini ve yapısal eşitsizlikleri tartışmayı, dönüşüm alanlarını birlikte inşa etmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında görüntü yönetimi, kurgu, ses, yapımcılık,sanat ve reji gibi farklı alanlarda üretim yapan kadın sinemacılarla söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda kadınların sektördeki deneyimleri; “çizginin altı ve üstü” olarak tanımlanan görünür ve görünmeyen emek alanları üzerinden tartışılacak. Atölye ve yuvarlak masa buluşmalarında ise kadın sinemacıların ortak üretim ve öğrenme alanlarını çoğaltılarak; mentorluk, ağ kurma, dayanışma ve politika önerileri gibi somut çözüm yolları üretilecek.

Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek programa katılım için akbanksanat.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırılması gerekiyor...

Söyleşi ve Atölye Programı: 1 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30 Söyleşi: Kurgu Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Moderatör: Elif Akçalı Konuşmacı: Ayris Alptekin 1 Kasım 2025 Cumartesi 17.00 – 19.00 Video-Deneme Atölyesi - Sinemada KadınKadir Has Üniversitesi/B 401 Atölye Yürütücüleri: Ayça Çiftçi, Elif Akçalı 8 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30 Söyleşi: Sanat Ekipleri Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Moderatör: Elif Akçalı Konuşmacılar: Güzin Erkaymaz, Ceyda Yüceer 15 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30 Söyleşi: Reji Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Moderatör:Ruken Doğu Erdede Konuşmacılar: Beril Ateşoğlu, Gamze Öğüt 22 Kasım 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30 Söyleşi: Ses/Foley Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B

Moderatör: Elif Akçalı Konuşmacılar: Zeynep Çelen, Bukle Naz Acar 22 Kasım Cumartesi17.00 – 19.00 Ses Tasarım Atölyesi Kadir Has Üniversitesi/B 401 Yürütücü: Mine Pakel 29 Kasım 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30 Söyleşi: Yapımcılık Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Moderatör: Ruken Doğu Erdede Konuşmacılar: Ilgım Coşar, Alara Hamamcıoğlu 6 Aralık 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30 Söyleşi: Görüntü Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Moderatör: Ruken Doğu Erdede Konuşmacı: Zeynep Seçil Kapanış Günü 13 Aralık Cumartesi 2025 Düşünce Çemberi: Çizgisiz Alan13.00 – 14.30 Kadir Has Üniversitesi/B 401 Panel: Çizginin Neresinde: Dönüşüme Dair Öneriler15.30 – 17.00 Kadir Has Üniversitesi/Sinema B Konuşmacılar: Elif Akçalı, Ruken Doğu Erdede, Özlem Güçlü, Ceylan Özgün Özçelik, Emine Yıldırım, Gizay Akdoğan, Doğa Cinel