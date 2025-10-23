Sinemada kadın emeği söyleşisi: 'Çizginin Neresinde?'
Akbank Sanat ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Çizginin Neresinde?" söyleşi ve atölye programı, 1 Kasım – 13 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Program, kamera arkasında çalışan kadın sinemacıların emeğini görünür kılarak sinema sektöründeki üretim süreçlerini, yapısal eşitsizlikleri ve dönüşüm alanlarını tartışmaya açacak
Akbank Sanat, Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iş birliğiyle “Çizginin Neresinde?” söyleşi ve atölye programını hayata geçiriyor. Kamera arkasında çalışan kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı hedefleyen program, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için sinema sektöründeki kadın üretimine dair kolektif bir hafıza oluşturarak sektördeki üretim süreçlerini ve yapısal eşitsizlikleri tartışmayı, dönüşüm alanlarını birlikte inşa etmeyi amaçlıyor.
Program kapsamında görüntü yönetimi, kurgu, ses, yapımcılık,sanat ve reji gibi farklı alanlarda üretim yapan kadın sinemacılarla söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda kadınların sektördeki deneyimleri; “çizginin altı ve üstü” olarak tanımlanan görünür ve görünmeyen emek alanları üzerinden tartışılacak. Atölye ve yuvarlak masa buluşmalarında ise kadın sinemacıların ortak üretim ve öğrenme alanlarını çoğaltılarak; mentorluk, ağ kurma, dayanışma ve politika önerileri gibi somut çözüm yolları üretilecek.
Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek programa katılım için akbanksanat.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırılması gerekiyor...
Söyleşi ve Atölye Programı:
1 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30
Söyleşi: Kurgu Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör: Elif Akçalı
Konuşmacı: Ayris Alptekin
1 Kasım 2025 Cumartesi
17.00 – 19.00
Video-Deneme Atölyesi - Sinemada KadınKadir Has Üniversitesi/B 401
Atölye Yürütücüleri: Ayça Çiftçi, Elif Akçalı
8 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30
Söyleşi: Sanat Ekipleri Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör: Elif Akçalı
Konuşmacılar: Güzin Erkaymaz, Ceyda Yüceer
15 Kasım 2025 Cumartesi15.00 – 16.30
Söyleşi: Reji Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör:Ruken Doğu Erdede
Konuşmacılar: Beril Ateşoğlu, Gamze Öğüt
22 Kasım 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30
Söyleşi: Ses/Foley Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör: Elif Akçalı
Konuşmacılar: Zeynep Çelen, Bukle Naz Acar
22 Kasım Cumartesi17.00 – 19.00
Ses Tasarım Atölyesi Kadir Has Üniversitesi/B 401
Yürütücü: Mine Pakel
29 Kasım 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30
Söyleşi: Yapımcılık Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör: Ruken Doğu Erdede
Konuşmacılar: Ilgım Coşar, Alara Hamamcıoğlu
6 Aralık 2025 Cumartesi 15.00 – 16.30
Söyleşi: Görüntü Çizginin Neresinde?Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Moderatör: Ruken Doğu Erdede
Konuşmacı: Zeynep Seçil
Kapanış Günü
13 Aralık Cumartesi 2025
Düşünce Çemberi: Çizgisiz Alan13.00 – 14.30
Kadir Has Üniversitesi/B 401
Panel: Çizginin Neresinde: Dönüşüme Dair Öneriler15.30 – 17.00
Kadir Has Üniversitesi/Sinema B
Konuşmacılar: Elif Akçalı, Ruken Doğu Erdede, Özlem Güçlü, Ceylan Özgün Özçelik, Emine Yıldırım, Gizay Akdoğan, Doğa Cinel