Sinema Festivali başlıyor! Sinema Festivali nerede, biletleri ne kadar ve kaç gün sürecek?
Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema kültürünün yaygınlaşması içi bir Sinema Festivali başlatıyor. Sinema severleri yakından ilgilendiren festival yaklaşık 1500 salonda geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı. Peki Sinema Festivali nerede, biletleri ne kadar ve kaç gün sürecek?
Türkiye’de Sinema Festivali yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e herkesi sinemayla buluşturacak festivalde yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak. İşte, Sinema Festivali tarihi, bilet fiyatı ve detayları
SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN?
Türkiye Sinema Festivali, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde 70 ilde, 250 sinema salonunda izleyicilerle buluşacak. Festival, yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımları beyaz perdeye taşıyarak sinema tutkunlarına iki gün boyunca yoğun bir program sunacak.
SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLARDA GEÇERLİ?
Sinema Festivali kapsamında olan 1500 salon henüz belli olmadı. Katılımcı sinema salonu listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.
Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.
Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.
