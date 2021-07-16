Seçkin filmlerin takvimi açıklandı
Maximum Uniq Açıkhava, seçkin filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Özel Oscar seçkisinin yanı sıra Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler, yaz sezonu boyunca açık havada izlenecek
İstanbul'un en önemli açık hava etkinlik mekanlarının başında gelen 'Maximum Uniq Açıkhava', sinema takvimini açıkladı. 'Başka Sinema' ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk ve komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmlerle bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.
PROGRAM
19 Temmuz... Nomadland (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Chloé Zhao
Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Film & En İyi Kadın Oyuncu & En İyi Yönetmen
* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Film & En İyi Kadın Oyuncu & En İyi Yönetmen & En İyi Görüntü Yönetmeni
* 2021 Altın Küre Ödülleri - En İyi Film-Drama & En İyi Yönetmen
* 2020 Toronto Film Festivali - Halkın Seçimi
* 2020 Venedik Film Festivali - Altın Aslan & Fair Play Sinema Ödülü
20 Temmuz... The Father - Baba (Türkiye Prömiyeri)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss
* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu & En İyi Uyarlama Senaryo
* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu & En İyi Uyarlama Senaryo
21 Temmuz... Druk - Körkütük (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Thomas Vinterberg
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
22 Temmuz... Minari (Türkiye Prömiyeri)
Yönetmen: Lee Isaac Chung
Oyuncular: Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim, Yuh-Jung Youn
* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
* 2021 Altın Küre Ödülleri - En İyi Yabancı Film
* 2020 Sundance Film Festivali - ABD / Drama - Jüri Büyük Ödülü & Seyirci Ödülü
23 Temmuz... First Cow - İlk İnek
Yönetmen: Kelly Reichardt
Oyuncular: Alia Shawkat, John Magaro, Dylan Smith
27 Temmuz... Nomadland
1 Ağustos... New Order - Yeni Düzen (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naián González Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
* 77. Venedik Film Festivali - Jüri Büyük Ödülü
* 77. Venedik Film Festivali - Leoncino d'Oro Agiscuola Ödülü
3 Ağustos... Resistance - Direniş (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Jonathan Jakubowicz
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer
8 Ağustos... The Man Who Sold His Skin - Derisini Satan Adam (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
Oyuncular: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw
* 2020 Venedik Film Festivali - Orizzonti - En İyi Erkek Oyuncu
* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Uluslararası Film Adaylığı
15 Ağustos... Apples - Elmalar (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Christos Nikou
Oyuncular: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou
17 Ağustos... Quo Vadis Aida? - Nereye Gidiyorsun Aida?
Yönetmen: Jasmila Zbanic
Oyuncular: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler
* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Uluslararası Film Adaylığı
* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Yabancı Dilde Film Adaylığı & En İyi Yönetmen Adaylığı
* 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Uluslararası Yarışma En İyi Film Ödülü
22 Ağustos... Undine
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
* 2020 Berlin Film Festivali - FIPRESCI Ödülü
* 2020 Berlin Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
* 2020 Avrupa Film Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
24 Ağustos... Petite Maman - Küçük Anne (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Céline Sciamma
Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
* 2021 Berlin Film Festivali - Altın Ayı Adaylığı
29 Ağustos... Süpernova
Yönetmen: Harry Macqueen
Oyuncular: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood
31 Ağustos... The Courirer - Kurye (Vizyon Öncesi Gösterim)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
7 Eylül... Rifkin's Festival (Türkiye Prömiyeri)
Yönetmen: Woody Allen
Oyuncular: Gina Gershon, Louis Garrel, Wallace Shawn, Michael Garvey
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!