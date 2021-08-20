"ŞU ANDA HAYATIMDA BİRİ VAR"

Özel hayatıyla ilgili itirafta bulunan oyuncu, "Şu anda hayatımda biri var. İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip, sevgilimi öne çıkarmam. Endişeli, disiplinli ve kontrollüyüm. Modum düşürse içinden çıkmayı kolay beceremem. Tek başıma düşüncelere dalıp sadece ona odaklanırım. Kendimi çok eleştiririm. Bir de hayallerimle yaşarım." dedi.