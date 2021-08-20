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Sinem Ünsal: Şu anda hayatımda biri var - Magazin haberleri

Sinem Ünsal: Şu anda hayatımda biri var

Oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Ünsal, "Şu anda hayatımda biri var. İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip, sevgilimi öne çıkarmam." dedi

20.08.2021 - 08:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Çoban Yıldızı", "Siyah Beyaz Aşk", "Kızım" ve "Mucize Doktor" adlı projelerde rol alan Sinem Ünsal, samimi açıklamalarda bulundu. Alem Dergisi'ne konuşan Ünsal, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "ŞU ANDA HAYATIMDA BİRİ VAR"

    Özel hayatıyla ilgili itirafta bulunan oyuncu, "Şu anda hayatımda biri var. İlişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip, sevgilimi öne çıkarmam. Endişeli, disiplinli ve kontrollüyüm. Modum düşürse içinden çıkmayı kolay beceremem. Tek başıma düşüncelere dalıp sadece ona odaklanırım. Kendimi çok eleştiririm. Bir de hayallerimle yaşarım." dedi.

  • "Yıllardır şekersiz beslenmeye çalışıyorum." diyen Sinem Ünsal, "İşlenmiş yağ ve glutenden de uzak duruyorum. Yemek yapmayı çok sevmem ama farklı kültürlerdeki değişik tatları denemekten çekinmem." ifadelerini kullandı.

  • "KONFOR ODAKLIYIM"

    28 yaşındaki ünlü oyuncu, sözlerine, "Giyim kuşam konusunda konfor odaklıyım. Rahat giyinmeyi tercih ediyorum. Gardırobum tişörtle dolu. Büyük oranda törpülediğim obsesif bir kişiliğim var. Ufak tefek gündelik takıntılara sahibim." şeklinde devam etti.

  • "BİRBİRİMİZİ DEFOLARIMIZLA KABUL ETTİK"

    Sinem Ünsal, son olarak, "Hayal Köseoğlu, Merve Bulut ve Hazal Türesan ile aynı dizide oynadık ama öncesinde de iyi arkadaştık. Zaten komşuyuz. Birbirimizi defolarımızla kabul ettik. Bu yaz birlikte yaptığımız tatil unutulmazdı. Kendimi hiç bu kadar özgür hissetmemiştim." dedi.

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