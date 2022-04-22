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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Sinem Ünsal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ŞU AN MAHALLELİ HALİMLEYİM"

Bakımdan çıktığını ve doğal halde yakalandığını söyleyen Ünsal, terlikleriyle dikkat çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sinem Ünsal, "Şu an mahalleli halimleyim." diyerek, espri yaptı.

Ünlü oyuncu, ayrıca bu yaz hem dizi hem de tiyatro sahnesinde olacağını ifade etti. Ünsal'ın Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyunu ile de izleyicilerinin karşısına çıkacağı öğrenildi.