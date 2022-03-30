Genç yıldızları da takdir topladı
Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ'ın performansını buluşturan 'Aydınlıkevler', hafta sonu Maximum UNIQ Hall’daki ilk gösterimleri ile seyirciyle buluştu. Demet Akbağ'ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan'ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan 'Aydınlıkevler' büyük övgü alırken, oyunun genç yıldızları Burak Dakak ve Sinem Ünsal seyircinin takdirini topladı
Kadrosunda Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı 'Aydınlıkevler', izleyiciyi 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyor. Büyük beğeniyle karşılanan oyunla BKM tiyatro dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı da hedefliyor.
BABAANNESİNİN KARAGÖZLÜSÜ 'AYHAN'
'Aydınlıkevler'de Demet Akbağ’ın canlandırdığı 'Zühre'nin torunu 'Ayhan' karakterinde izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Burak Dakak, 10 yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde usta isimlerle birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor. 'Aydınlıkevler', aynı zamanda 23 yaşındaki Burak Dakak’ın ilk tiyatro deneyimi.
SÜREYYA’NIN KARA SEVDASI 'SÜLÜN'
Oyunda Salih Bademci'nin canlandırdığı ressam 'Süreyya'nın kara sevdalısı, mahallenin güzeli 'Sülün' karakterine ise Sinem Ünsal hayat veriyor. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü'nün sahibi Ünsal, yeni neslin en başarılı oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına izleyiciyi eski bir mahalleye konuk eden 'Aydınlıkevler' seyirciyi iki perdelik unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.
Yönetmenliğini Serdar Biliş'in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan'ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan 'Aydınlıkevler'in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.
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