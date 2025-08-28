Sinem Kobal'ın tatil paylaşımları beğeni topladı
Sinem Kobal, yazın son günlerini ailesiyle birlikte Antalya Serik'te geçiriyor. Tatilinden fotoğraflar paylaşan iki çocuk annesi oyuncu, fit haliyle dikkat çekti
Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala ünlü isimler, tatilin son anlarının keyfini sürüyor.
Sinem Kobal da yazın son günlerini ailesiyle birlikte Antalya’nın Serik ilçesinde geçiriyor.
Ünlü oyuncu, tatilde ailesiyle birlikte yazın son günlerini değerlendirdi.
Sinem Kobal, bu anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
İki çocuk annesi oyuncu, paylaşımlarında fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram