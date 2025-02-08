Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Maldivler'de tatil yaptı
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil dönüşü renkli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 08.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:34
2016'da kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de; ilk kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına almıştı.
Ünlü oyuncu, Maldivler'de yaptıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla yer aldığı keyifli anlarını yayımladı.
REKLAM
Çift, önceki gün İstanbul'a döndü.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ