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Sinem Kobal'dan örnek davranış - Magazin haberleri

Sinem Kobal'dan örnek davranış

Oyuncu Sinem Kobal, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine HAYTAP'a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağış yapmasını istedi. Kobal, "Bütün kalbim ve iyi dileklerim ülkemizin güzel ormanlarında, yangın bölgelerindeki insanlarımızda, hayvanlarımızda. Doğum günüm için hediye göndermek isteyen herkesin bağışta bulunarak, bir canlı için fayda sağlaması, bana hediyelerin en güzeli olur." şeklinde konuştu

08.08.2021 - 12:41 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 34 yaşına basacak. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine HAYTAP'a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağış yapmasını isteyen Kobal, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

  • "BANA HEDİYELERİN EN GÜZELİ OLUR"

    Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Bütün kalbim ve iyi dileklerim ülkemizin güzel ormanlarında, yangın bölgelerindeki insanlarımızda, hayvanlarımızda. Doğum günümü bir nebze de olsa anlamlı hale getirmek adına, her zaman olduğu gibi şimdi de yangın bölgelerindeki canlarımızı kurtarmak ve güvenli alan sağlamak için canla başla çalışan HAYTAP'ın desteğimize ihtiyacı var. Hem de her zamankinden çok... Bu yüzden doğum günüm için hediye göndermek isteyen herkesin HAYTAP'a bağışta bulunarak, bir canlı için fayda sağlaması, bana hediyelerin en güzeli olur. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler, sevgiyle..." şeklinde konuştu.

  • "KANSERSİZ YAŞAM İÇİN KAMPANYAMIZI AÇTIM" DEMİŞTİ

    Sinem Kobal, geçtiğimiz sene ise hayranlarının Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını istemişti. Kobal, "14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım. Onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım. Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli. Elimizden geldiğince 'iyilik paylaş' sosyal platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım, doğum günümü bağışladım. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim." demişti.

  • "SİNEM'İN SÜTÜNÜN KESİLMESİNDEN ENDİŞE ETTİM"

    Öte yandan eşi Sinem Kobal ile Çeşme tatiline ara verip, İstanbul'a dönen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün kuaförden çıkarken objektiflere yansımıştı. 

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Eşi Sinem Kobal'ın sütten kesilmesinden endişe duyduğunu ifade eden İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu... Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz, içimiz kan ağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • "AĞAÇLARA KENDİ CANIMIZ GİBİ SAHİP ÇIKMALIYIZ"

    "Yangından mağdur olanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." diyen 47 yaşındaki oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Birçok kişi artık o gördüğü yeşilliği göremeyecek. Küresel ısınma bağıra bağıra geliyor. Ağaçlara kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Orman kendisini yeniler, yeter ki insanoğlu oralara bir şey yapmasın. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Yangından 10 gün önce Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk projesini çekmiştik.

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