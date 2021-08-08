"BANA HEDİYELERİN EN GÜZELİ OLUR"

Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Bütün kalbim ve iyi dileklerim ülkemizin güzel ormanlarında, yangın bölgelerindeki insanlarımızda, hayvanlarımızda. Doğum günümü bir nebze de olsa anlamlı hale getirmek adına, her zaman olduğu gibi şimdi de yangın bölgelerindeki canlarımızı kurtarmak ve güvenli alan sağlamak için canla başla çalışan HAYTAP'ın desteğimize ihtiyacı var. Hem de her zamankinden çok... Bu yüzden doğum günüm için hediye göndermek isteyen herkesin HAYTAP'a bağışta bulunarak, bir canlı için fayda sağlaması, bana hediyelerin en güzeli olur. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler, sevgiyle..." şeklinde konuştu.