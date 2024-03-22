Sinem Kobal'dan duyarlı paylaşım
Sinem Kobal, Prenses Kate Middleton'ın gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek göndermede bulundu
Giriş: 22.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:42
Sinem Kobal, Prenses Kate Middleton'ın gündemde olmasından bir hayli rahatsız.
Sinem Kobal; "Prenses Kate öldü mü bilmiyorum ama Gazze'deki çocukların İsrail tarafından bombalandığını biliyorum" yazılı gönderiyi kendi sayfasında paylaşarak duygularını dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram
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