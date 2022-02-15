Şarkıcılığı bıraktı!

'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Sinead O'Connor, geçen ay 17 yaşındaki oğlu Shane Lunny'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Evlat acısıyla sarsılan O'Connor, yeni açıklamalarda bulunarak, bir daha sahneye çıkıp şarkı söylemeyeceğini duyurdu.
"ŞARKI SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY OLMAYACAK"
Yakın gelecekte sahnelere geri döneceği söylentileri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 55 yaşındaki şarkıcı, "Açıkça söylemem gerekirse bu yıl, gelecek yıl veya başka bir zaman sahneye çıkıp performans sergileyeceğim söylentileri yanlış. Bir daha asla şarkı söyleyeceğim bir şey olmayacak." dedi.
Sinead O'Connor'ın oğlu, geçtiğimiz ay intihar gözetimi altındayken hastaneden kaybolmuş ve daha sonra ölü olarak bulunmuştu.
Sinead O'Connor, gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçarak hayatına son veren oğlu için hastaneyi ve devlet yetkililerini suçlamıştı. O'Connor, İrlanda devletini asla affetmeyeceğini dile getirmişti.
"OĞLUMUN YASINI TUTMAK İSTİYORUM"
Her şeyden uzaklaşıp oğlu için yas tutmak istediğini belirten ünlü isim, kendini hazır hissettiğinde bu konuyu yeniden ele alacağını açıklamıştı.
"MAVİ GÖZLÜ BEBEĞİM"
Sinead O'Connor, oğlunu kaybettikten sonra Twitter hesabından Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaşmıştı. Ünlü isim, bu paylaşımına "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz." mesajını yazmıştı.
"MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"
Öte yandan 2018'de dinini değiştirip Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı, İslam'ı seçtiğini açıklamıştı.
O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor." demişti.
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