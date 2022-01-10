"Sizi asla affetmeyeceğim!"

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'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Sinead O'Connor, evlat acısıyla sarsıldı. Geçen cumartesi günü oğlu Shane O'Connor'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran O'Connor ondan sonra yaşadıklarını da yine Twitter üzerinden paylaştı.

Oğlu Nesta Ali Shane'ın cansız bedenini teşhis ettiğini anlatan 55 yaşındaki şarkıcı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Şimdi resmi olarak oğlum Shane'den arta kalanları teşhis ettim. Tanrı, İrlanda devletini bağışlasın, çünkü ben hiç affetmeyeceğim.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINDAYDI

Sinead O'Connor'ın oğlu Shane'in, bir süredir intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Fakat 17 yaşındaki Shane'in hastaneden kaçtığı ve sonra da hayatına son verdiği basına yansıyan haberler arasında yer almıştı. Bu durumu eleştiren Sinead O'Connor, İrlanda'da, çocuk ve ailelerin korunmasına yönelik çalışmalardan sorumlu olan Tusla adlı resmi kurumu da olup bitenlerden sorumlu tuttu.

SORUMLU KURUMU SUÇLADI

Ünlü şarkıcı, TUSLA'nın gözetimi altındaki birçok çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Sinead O'Connor, bu konudaki düşüncelerini de şöyle ifade etti:

Tusla benimle bir basın açıklaması konusunda konuşmak istiyor. Şüphesiz ki çocuğumun ölümünü, İrlanda Devleti'nin elinde değilmiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor.

O'Connor, bu paylaşımıyla, Tusla'nın, Shane'in ölümüyle ilgili sorumluluk almaktan kaçınmaya çalıştığını da ileri sürdü.

"OĞLUMUN YASINI TUTMAK İSTİYORUM"

Şu anda her şeyden uzaklaşıp oğlu için yas tutmak istediğini belirten ünlü isim, kendini hazır hissettiğinde bu konuyu yeniden ele alacağını yazdı. Sinead O'Connor, sadece Tusla'yı değil, sağlık ve güvenlik birimi HSE'yi de suçladı. Ünlü şarkıcı ayrıca İrlandalı yetkilileri "cahil, şeytani, çıkarcı ve yalancı" olarak nitelendirip "Size Tusla ve HSE'nin, oğlumun ölümünü nasıl kolaylaştırdığını anlatacağım." diye ekledi.

"SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR" DEMİŞTİ

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından çocuğunun kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şu sözlerle seslenmişti:

Shane, senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme.

Ünlü isim, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim." diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı.

"MAVİ GÖZLÜ BEBEĞİM"

Sinead O'Connor, oğlunu kaybettikten sonra Twitter hesabından Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımına "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz." mesajını yazmıştı.

"MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan 2018'de dinini değiştirip Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı, İslam'ı seçtiğini açıklamıştı.

Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor." demişti.