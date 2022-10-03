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Sindirimi kolaylaştırıyor, ödem attırıyor! Her sabah aç karnına tüketildiğinde zayıflatıyor

Fazla kilolardan kurtulmak sanıldığından daha zor bir hal alabiliyor. Uzun ve sıkıcı diyet listeleri çoğunlukla bir kabusa dönüşebiliyor. Diyet yaparken en önemli kuralın sağlıklı ve güvenilir listelerden faydalanmak olduğunu ve mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini kesinlikle unutmayın. Kilo vermenin en önemli aşaması ise metabolizmayı çalıştırarak yağ yakımını hızlandırmaktır. Bunun için ise en etkili yol bitki çaylarından geçiyor. Her gün 1 fincan düzenli olarak tüketildiğinde bağırsakları çalıştırıp metabolizmayı hızlandıran bitki çayları zayıflamada en büyük yardımcı. İşte zayıflatan bitki çayları…

03.10.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bitkiler sağlık açısında mucizevi etkiler sunarken sindirim sisteminin düzenli çalışması ve yağ yakımında da oldukça etkilidir. Doğru bir seçimle bitki çayları, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Bağırsakları çalıştırarak sindirimi düzenledikleri için vücutta biriken ödem ve toksinleri de kısa zamanda atmanıza destek olur. Vücuda sıvı alımını artırdığı için sağlık açısından da oldukça faydalı olan bitki çayları zayıflayarak rahat bir nefes almanızı sağlar. Kilo vermede en büyük destekçilerden olan bitki çaylarını sizler için bir araya getirdik.

    *Bitki çayları her ne kadar sağlık açısından faydalı olsa da bazı kişiler için yan etkileri bulunabilir. Bu  yüzden doktora danışmadan tüketmemenizi öneririz. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişiler bitki çaylarının kendilerine uygun olup olmayacağını kontrol etmeliler!

  • KAYISI ÇAYI

    Kayısı çayının sindirim sistemini düzenler ve metabolizmayı hızlı çalıştırır. Bu özellikleri sayesinde zayıflama konusunda oldukça etkilidir. Kayısı çayını sabah aç karnına 1 fincan tükettiğinizde bölgesel yağların yakımını hızlandırabilirsiniz.

    Sindirimi kolaylaştıran ve vücudunuzdan ödem atmanızı sağlayan kayısı çayını tüketirken aşırıya kaçmamanız gerekir.

  • YEŞİL ÇAY

    - E vitamini deposu olan yeşil çay, aktif madde olarak kateşinler ve polifenoller içerir. Aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır.

    - Kalp hastalığına, kolestrole, zayıflamaya, diyabete, depresyona, kan basıncını düzenlemeye, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı olumlu etki gösterir.

    - Ayrıca cilt sağlığı için de önem taşır.

    - Çeşitli çalışmalarda yeşil çay kullanan kişilerin içerisinde bulunan kateşinler sayesinde, deri altı karın yağlarında ve trigliseritlerinde büyük oranda azalma görülmüştür.

    - Vücuttaki fazla suyun atılmasında ve kafein içeriği ile metabolizmayı hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Ancak kafein içeriğinden dolayı uykusuzluk problemi yaşayan bireylerde önerilmemektedir.

    - İçerdiği vitamin ve mineraller birçok hastalığa karşı olumlu etki gösterse de özellikle kanser türevi hastalıklarda kullanımının minimuma indirilmesi veya tamamen kesilmesi gerekebilir. Hassas ilaç tedavisi gören hastalar, hamile ve emzikli anneler doktor kontrolünde tüketmelidir.

    - Önerilen miktarsa günde 2-3 fincan yeşil çay içilmesidir.

  • BİBERİYE ÇAYI

    Biberiye çayı kilo verme sürecini hızlandırabilir. Biberiye çayı bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur.

    Biberiye çayı metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde yağ yakımını destekler. Biberiye çayı düzenli tüketildiğinde vücutta oluşan ödem ve şişliğin daha kolay atılmasını sağlar.

  • ZENCEFİL ÇAYI

    Geleneksel ve alternatif tıpta zencefil büyük ölçüde mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılsa da sindirimi kolaylaştırdığı, bulantıyı kestiği ve soğuk algınlığıyla mücadelede etkili olduğu biliniyor. İçerisinde bulunan ‘gingerol’ maddesi güçlü bir antioksidan ve anti eflamatuvardır.

    Kronik hazımsızlığa karşı etkili bir silah olan zencefil çayının hazırlanışı ise şu şekildedir:

    - 1 bardak suyu kaynatın.

    - İçine ince dilimler veya küçük parçalar halinde zencefili atın.

    - Yaklaşık 10 dakika kadar demlenen zencefil çayına isteğe göre limon, diyabet durumu yoksa bal ve çeşitli bitkiler eklenerek tüketilebilir.

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