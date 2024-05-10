Sindirim sisteminin gürültülü dili: Mideniz guruldayarak size ne anlatmaya çalışıyor?
Bir süre yemek yemediğinizde vücudunuzun size yakıta ihtiyacı olduğunu hatırlatma yolları vardır. Çoğu zaman mideniz yüksek guruldama sesleri çıkararak size bir sonraki öğüne geçmeniz gerektiğini söyleyebilir. Peki, gerçekten mide bu yüzden mi guruldar yoksa başka bir sebebi olabilir mi? İşte, sizin için midenin neden ve nasıl guruldadığı!
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Mide gurultusu, birçoğumuzun zaman zaman karşılaştığı yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sessiz bir ortamda toplum içindeyken utanç verici olabilir. Ancak bu gurultular, sadece açlık belirtisi değil. Haberimizde sizin için midenin nasıl guruldadığını ve bu durumun altında yatan sebepleri derledik. İşte, detaylar...
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MİDE NASIL SİNDİRİR?
Ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve rektumu içeren insanın sindirim sistemi aslında uzun, kaslı bir borudur. Peristalsis ise bu boru yani sindirim sistemi boyunca gaz, yiyecek ve sıvıları iten dalga benzeri kas kasılmasıdır. Besinleri bir uçtan diğer uca taşımak için, bu tüpün iç kısmındaki kaslar sırayla kasılır.
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MİDE SADECE AÇ OLDUĞUNDA GURULDAMAZ
Mide hırıltısı, midedeki kas kasılmalarının neden olduğu sestir ve bunlar yalnızca aç olduğunuzda meydana gelmez. Colorado State Üniversitesi'nde gıda bilimi ve beslenme profesörü Tiffany Weir'a göre mide hem aç olduğunda hem de tok olduğunda guruldayabilir, bunun sebebi iştahı düzenleyen ve peristaltizmi tetikleyen hormonlardır. Yemekten hemen sonra peristaltizm çok fazla oluyor.
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Yani yiyecekler sindirim kanalından geçerken sindirimi kolaylaştırmak için karıştırılır ve çalkalanır. Bununla birlikte bu sindirim sırasında katı ve sıvıların karıştırılması sessiz bir süreç olarak gerçekleşmez. Buradaki peristaltik hareket çoğu zaman fark edilmese de sindirim sistemi boş olduğunda midenin gürültüsü dışarıdan duyulabilir.
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Yani, aç olunduğunda midenin sesi daha çok çıktığı için bu durum açlıkla ilişkilendirilir, halbuki her durumda mide gurultusu olur, sadece mide ve bağırsaklar doluyken sesi bastırır.
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MİDE NEDEN GURULDAR?
Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre mide birkaç saat boş kaldığında ghrelin adlı bir hormon salgılamaya başlıyor. Bu hormon beyne ulaştığında ise açlık hissini tetikleyerek sindirim sistemindeki kasları uyarıyor.
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Fizyoloji profesörü Mark AW Andrews, yiyecek yokluğunda mide ve bağırsakların kasılmasının nedeninin, mide veya bağırsaklarda kalan fazla sıvı, katı veya mikrobiyal kalıntıları temizlemek olabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte mide dolu olduğunda da mide kasılır ancak normale göre daha az kasılır.
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SİNDİRİM SORUNU YÜZÜNDEN DE MİDE GURULDAYABİLİR
Bazen mide guruldaması, sindirim sorunlarından kaynaklanabilir. Özellikle fasulye gibi gıdaların tam olarak sindirilememesi, peristalsis seslerini güçlendiren aşırı gaz üretebilir.
Kaynak: Live Science