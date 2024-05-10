MİDE SADECE AÇ OLDUĞUNDA GURULDAMAZ

Mide hırıltısı, midedeki kas kasılmalarının neden olduğu sestir ve bunlar yalnızca aç olduğunuzda meydana gelmez. Colorado State Üniversitesi'nde gıda bilimi ve beslenme profesörü Tiffany Weir'a göre mide hem aç olduğunda hem de tok olduğunda guruldayabilir, bunun sebebi iştahı düzenleyen ve peristaltizmi tetikleyen hormonlardır. Yemekten hemen sonra peristaltizm çok fazla oluyor.