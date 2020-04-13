AA

Kastamonu'da kuruduğu için kesilen kiraz ağacının gövdesinde bulunan 6 sincap yavrusuna Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeli sahip çıktı.

AA'nın haberine göre Hanönü ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bahçesinde bulunan kurumuş kiraz ağacını kesti. Ağacın gövdesinde yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen 6 sincap yavrusu bulundu. Bir süre yavruların annesinin gelip sincapları götürmesini bekleyen çiftçi, annelerinin gelmemesi üzerine durumu DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler de bir süre annenin gelmesini bekledi. Daha fazla dayanamayacakları düşünülerek yavrular, şube müdürlüğü veteriner hekimi Aslıhan Babaş Öztürk gözetiminde bakıma alındı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, yavruların çok küçük olduğunu düşünerek annelerinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Anne gelmeyince yavruları koruma altına aldıklarını belirten Öztürk, "Çok küçüklerdi ve bakıma muhtaçlardı. Biz de alıp Kastamonu şubemize getirdik. Önce muayene edip genel bakımlarını yaptık. Geldiklerinde dış parazitlenme vardı. Dış parazit tedavisine başladık. Bir yandan da bakım ve beslenmelerini yapıyoruz" diye konuştu.

Yavruları küçük bir biberonla sütle beslediklerini dile getiren Öztürk, "Daha çok küçük oldukları için başka şey yemezler. Kendilerini idare edebilecek konuma gelebilmeleri için en az 3 haftalık süreye ihtiyacımız var. Bu süre zarfında biberonla sütle beslemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, yavruların biraz toparladıklarında Sinop'ta bulunan Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceğini belirterek, "Gerekli bakım tedavi ve adaptasyonu sağlandıktan sonra doğaya bırakılacak" dedi.