AA

Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; bölgedeki Urumçi, Korla ve Çangci gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.