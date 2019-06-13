“Sınavı ölüm kalım meselesi yapmayın”

13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, YKS öncesi adaylar ve ailelerin sınav kaygısı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
SINAV, ÖLÜM KALIM MESELESİ YAPILMAMALI
“Kaygı bulaşıcıdır ve aileler kendi kaygılarını çocuklarına bulaştırmamak konusunda dikkatli olmalıdırlar” uyarısında bulunan Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, ailelere şunları söyledi: “Aileler sınırlarının farkında olmalıdırlar. Güven vermeli, olumlu geri bildirimlerde bulunmalıdır. Sınava ile ilgili konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır.
-Sınavı ölüm kalım sorunu yapmamalı, yüreklendirici davranmalıdırlar.
-Çocuklar koşulsuz sevilmeli, başarı odaklı olunmamalıdır.”
SINAVIN PROVASINI YAPIN
Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, sınav kaygısını azaltmak için adaylara şu önerilerde bulundu:
“-Arkadaşlar ve ailenizle sınav hakkında konuşmaları bırakın,
-Arkadaşlarıyla deneme sonuçlarını karşılaştırmayı bırakın,
-Hangi okullara yerleşebilirim, kaç net yaparsam hangi okula girerim gibi kaygıyı ortaya çıkaran düşünceleri sınavdan sonraya erteleyin,
-Uyku uyanıklık ritmlerini düzenleyin. Sınav günü öncesinde ne zaman uyuyacak ve ne zaman kalkacaksa ona göre plan yapın,
-Sınava kadar sınav saatinde deneme yaparak sınavın provasını yapın,
-Nefes ve gevşeme egzersizlerini öğrenin ve sınav gününe kadar her gün uygulayın.”
“YA HATA YAPARSAM" KAYGISINI BIRAKIN
Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, sözlerini şöyle tamamladı: “’Ya sınıfta ses olursa, dikkat hatası yaparsam, bildiklerimi unutursam, sınava geç kalırsam, ailemi utandırırsam, arkadaşlarım benden yüksek puan alırsa, istediğim üniversiteyi kazanamazsam, sınavda çok zor sorular gelirse’ gibi kaygıyı artıran düşüncelerin bir yararı yok.Küçük olasılıkları abarttığınızı unutmayın. Sadece sınava odaklanın ve bunları sınavdan sonra düşünmek için erteleyin.”
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