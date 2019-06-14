14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sınav duası YKS öncesinde adaylar tarafından arştırılıyor. Üniversite hayalleri kuran gençler çalışmalarının karşılığını yarın ve pazar gğnğ gşirecekleri YKS sınavındaki başarılarla alacaklar. Adaylar, artık son hazırlıklarını yaptı ve şimdi sınav saatini bekliyor. Bu süre zarfında bazı adaylar sınav stresinden uzaklaşmak ve motivasyonlarını arttırmak için dua ediyor. Sınavda ve sınav öncesinde okunması tavsiye edilen dualar şöyle:
SINAV DUALARI (YKS - ÜNİVERSİTE SINAVI)
- İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”
- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)
ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”
– Sınav başlayınca da şu dua okunur:
“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)
ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”
-Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.
– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”
– “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”
ANLAMI:Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)
– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
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