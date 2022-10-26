Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmas kararı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Beşiktaş camiası, siyah-beyazlı yönetimin vereceği karara kilitlenmiş durumda. Beşiktaş'ın yeni hoca adayları arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın öne çıkarken, spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılara futbolcu ve yönetici olarak da hizmet veren Engin, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte Sinan Engin'in o paylaşımı: