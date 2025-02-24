Sinan Çetin, ifade vermeye çağrıldı
Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma gereğince, ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı İmar suçları bürosuna çağrıldı
Giriş: 24.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:49
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin hakkında Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı.
Sinan Çetin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere 26.02.2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı İmar suçları bürosuna çağrıldı.
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