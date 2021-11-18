AVUKATLIK RUHSATNAMESİ'Nİ ALDI

Bir yıl süren mecburi stajını da tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu. Önceki gün Avukatlık Ruhsatnamesini de alan Engin'i bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı.