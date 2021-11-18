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Sinan-Ayşe Engin çiftinin kızları Elif Engin avukat oldu! Avukatlık Ruhsatnamesini de aldı... - Magazin haberleri

Sinan-Ayşe Engin çiftinin kızları Elif avukat oldu!

Futbol yorumcusu Sinan Engin ile Ayşe Engin'in geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kızı Elif, stajını tamamladı. Dün Avukatlık Ruhsatnamesi'ni de alan çiftin kızları, cübbesiyle annesi ve babasının yanı sıra ağabeyi Oğulcan Engin ile objektif karşısında poz verdi

18.11.2021 - 17:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sinan Engin ile Ayşe Engin, büyük bir gurur yaşadı. Çiftin kızları Elif, geçtiğimiz yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.

  • AVUKATLIK RUHSATNAMESİ'Nİ ALDI

    Bir yıl süren mecburi stajını da tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu. Önceki gün Avukatlık Ruhsatnamesini de alan Engin'i bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı.

  • Elif Engin, cübbesiyle anne ve babasının yanı sıra ağabeyi Oğulcan Engin'le birlikte poz verdi. Engin ailesi, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

  • "YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"

    Ayşe Engin, geçtiğimiz haftalarda da kızının cübbeli vesikalık fotoğrafını Instagramdan, "Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım." notuyla yayınlanmıştı.

  • İKİ ÇOCUK BABASI

    Futbol yorumcusu Sinan Engin, ilk evliliğini şarkıcı Seda Sayan ile 1990-1995 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, Oğulcan adında bir oğlu bulunuyor. Oğulcan Engin de İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almıştı.

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