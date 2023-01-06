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Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Ateş cinayetinde son dakika gelişmeleri

Sinan Ateş kimdir, nerelidir? Sinan Ateş cinayetinde son dakika gelişmeleri

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vafkı Eski Başkanı ve Hacettepe Üniveristesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son elde edilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında 2 özel harekat polisiyle birlikte tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Bu cinayet kamuoyunda da geniş yankı bulurken öldürülen Sinan Ateş'in biyografisi de merak konusu oldu. 1984 yılında Balıkesir, Dursunbey'de dünyaya gelen Sinan Ateş, 2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapmış ve 2 Nisan 2020 tarihinde görevinden istifa etmişti. İşte, Sinan Ateş'in biyografisi ve cinayetteki son dakika gelişmeleri

Giriş: 06.01.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in vurularak öldürülmesine ilişkin olayda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükselirken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Cinayetin ardından öne çıkan konulardan birisi de "Sinan Ateş kimdir?" sorusu oldu. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan Doç. Dr. Sinan Ateş, özellikle MHP tarafında tanınan simalardan birisiydi. 1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

  • SİNAN ATEŞ KİMDİR?

    1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

    2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı. 

    2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2 Nisan 2020 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

    Sinan Ateş, evli ve iki çocuk babasıydı. Sinan Ateş'in eşi ve iki çocuğunun annesi Ayşe Ateş'tir.

  • SİNAN ATEŞİ CİNAYETİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktığı sırada motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı 30 Aralık 2022'de gerçekleşti.

    Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklamalar ve söylentiler ise hâlâ devam ediyor. 

  • SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

     

     

  • BİR OTELDE OLDUĞU BELİRLENDİ

    DHA'da yer alan habere göre Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Dün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

  • 2 SİLAHLA BİRLİKTE ELE GEÇİRİLDİ

    İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Ç. yakalandı. Yapılan aramada 2 silah ele geçirilirken, gözaltına alınan Doğukan Ç.'nin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

    2 ÖZEL HAREKAT POLİSİ TUTUKLANDI

    Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan ve tutuklanan 4 şüpheliden ikisinin ise özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

  • 30 ARALIK'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

    Fotoğraflar: DHA ve AA

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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