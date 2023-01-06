SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2 Nisan 2020 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Sinan Ateş, evli ve iki çocuk babasıydı. Sinan Ateş'in eşi ve iki çocuğunun annesi Ayşe Ateş'tir.