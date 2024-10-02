Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Bir dahaki dosyada görüşeceğiz

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve duruşmayı izleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararı değerlendirdi.

Sinan Ateş davasında karar açıklandı Haberi Görüntüle

"DOSYA AYAKÇILAR VE AZMETTİRİCİLER OLARAK İKİYE AYRILDI"

Maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetin ardından toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturulduğunu ancak dosyanın "ayakçılar" ve "azmettiriciler" olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

"Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı." ifadesini kullanan Ateş, "cinayetin azmettiricilerinin elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştıklarını" savundu.

"O TEHDİTLERİN SONUCUNU BUGÜN YAŞADIK" Ayşe Ateş, "Onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılanma yapılmaması, hukuku çiğnemek, suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak, suçluları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar ve o parmak sallamanın, o tehditlerin sonucunu bugün yaşadık." dedi. REKLAM İntikam değil, adalet istediklerini belirten Ateş, "Gerçek suçlular, hangi oranda suçluysa o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sinan öldürüldü, kenara çekilseydik, konuşmasaydık, sussaydık, hiçbir şey yapmasaydık o zaman onlar çok mutlu olacaktı herhalde." ifadesini kullandı.

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM" Yurt dışına kaçacağının söylendiğini aktaran Ayşe Ateş, hiçbir yere gitmeyeceğini, kaçmayacağını belirterek, "Sonuna kadar, gücümün yettiği yere kadar, yanımdaki, arkamdaki akıl ve bir vicdan sahibi her bir vatan evladıyla adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz." diye konuştu. Ateş, "17 kişi hakkında devam eden bir soruşturma var. Kovuşturmaya dönüşmesini bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bekliyoruz. Dönüşmemesi için çaba sarf ettikleri haberlerini alıyoruz. Ben de o dosyanın açılması için iddianamesinin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU: İKİNCİ DAVAYI BEKLİYORUZ Duruşma salonu önünde açıklamalarda bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu cinayette Sinan Ateş'in niçin öldürüldüğü sorusunun yanıtının henüz alınamadığını söyledi. REKLAM Kılıçdaroğlu, "Bu sorunun yanıtını aldığımızda gerçek failleri, gerçek katilleri, perdenin arkasındakileri de yakalamış olacağız. O nedenle bu dava burada bitmedi. Asıl faillerin bulunması, talimatların kimler tarafından verildiğinin öğrenilmesi için ikinci davayı bekliyoruz. İkinci dava bizim siyaset tarihimiz açısından da son derece önemli bir dava olacaktır. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.