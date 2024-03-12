Sinan Ateş'in babası toprağa verildi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş'in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, dün sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ateş'in cenazesi bugün helallik için Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki evine getirildi. Ateş’in eşi Saniye Ateş ile kızları Selma ve Semra Ateş, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Musa Ateş'in cenazesi alınan helallik ve yapılan duanın ardından, cenaze namazı kılınmak üzere Emir Sultan Camii'ne götürüldü.