Sinan karaya vurdu!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şile’de çekilen klibin uzun süren çekimlerinde Akçıl’ın çekim sahnelerinde ilginç kareler ortaya çıktı.

Kumların üzerine uzanan Akçıl, kıyıya vurmuş izlenimi veren klip hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Uyuyakalmışım, sonra kalkıyorum. Elimde bir kağıt ve onda sevdiğimi arıyorum." dedi.

Akçıl, "Çok güzel olacak. İnşallah mart başı klibimiz çıkacak. Ekin kardeşimle çok güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Uzunlar ise, "Sinan ağabeyle olmaktan çok gurur duyuyorum. Zaten bestede bir numara kendisi. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.