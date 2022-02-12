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Burcu Kıratlı: Oynadığın oyun kaderindir! Sinan Akçıl...

Burcu Kıratlı: Oynadığın oyun kaderindir!

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, "Her Aşk Biraz Komiktir" adlı tiyatro oyunundaki rolünden bahsetti. Oyuncu, "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan bir çifti anlatıyor. Ben de geçen provalarda oyuncu arkadaşlarımdan birine, 'Oynadığın oyun kaderindir. Ben de onu yaşıyorum.' diyerek, bunun şakasını yaptım" ifadelerini kullandı

12.02.2022 - 11:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Kıratlı, 7 yıl aradan sonra "Her Aşk Biraz Komiktir" adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Önceki akşam gösterilen oyunu yaklaşık 560 kişi izledi.

    Sahne sonrası gazetecilerle sohbet eden Burcu Kıratlı, "Tiyatro ile geri dönmek çok mutluluk verici. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem bir şey." dedi.

  • "OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR!"

    Oyundaki rolünden bahseden Kıratlı, "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan bir çifti anlatıyor. Ben de geçen provalarda oyuncu arkadaşlarımdan birine, 'Oynadığın oyun kaderindir. Ben de onu yaşıyorum.' diyerek, bunun şakasını yaptım." ifadelerini kullandı.

  • "AŞK BİTTİĞİ ZAMAN DOST KALAMIYORSUN?"

    Sinan Akçıl ile boşanma süreciyle alakalı da konuşan oyuncu, "Birbirimize bir düşmanlığımız ya da yaşattığımız kötü bir şey yok ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun." açıklamasını yaptı.

  • KAFALARI KARIŞTIRAN YANIT

    Gazetecilerin, "Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. Sinan Bey'den bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna da yanıt verdi. Kıratlı, "Bilmiyorum." diyerek, kafalarda soru işaret bıraktı.

  • Oyunu izlemeye gelmeyen Akçıl ise kulise çiçek göndererek, Burcu Kıratlı'yı tebrik etti.

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