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Ayrılık fırtınası! Alişan-Buse Varol, Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl..

Ayrılık fırtınası!

Magazin dünyasında şu sıralar ayrılık fırtınaları esiyor. '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesinde adeta ardı ardına boşanma haberleri geliyor

11.02.2022 - 12:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, "Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz" diyerek, evliliklerini yine sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, kendisine şiddet uyguladığı futbolcu Özer Hurmacı ile yeniden boşanma yoluna girdi. 2020'de ilişkilerini evlilikle taçlandıran Gizem Güven-Caner Turp çifti, anlaşmalı olarak beraberliklerini sonlandırıyor. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer, birlikteliklerini bitirdi. Oyuncu Fırat Tanış ise 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan tek celsede boşandı...

  • BURCU KIRATLI - SİNAN AKÇIL

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın birlikteliği adeta 'Yılan Hikayesi'ne döndü. 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak başlayan ve ardından 9 ay sonra biten aşk, bir dargın bir barışık devam etti.

    Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez oyuncu ile dünyaevine giren ve nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet!" diye yanıt veren Akçıl'ın ilişkisi yine uzun sürmedi. Çift, şimdilerde ikinci kez boşanmaya hazırlanıyor.

  • "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ"

    "İhanet" iddialarını yalanlayan ikiliden Sinan Akçıl, "Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz." diyerek, anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıracaklarını dile getirdi.

    "HEP BENDEN 'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN ÖNCE AYRILDILAR"

    Ünlü şarkıcı, ayrıca geçtiğimiz hafta, "Zaten sevgililerim hep 'Sevgililer Günü'nden önce ayrıldılar benden." diyerek, gülmüştü.

  • BUSE VAROL - ALİŞAN

    Şu sıralar Burak ve Eliz adında çocukları olan Buse Varol-Alişan çifti de "boşanma" haberleriyle gündeme geliyor. Bu söylentilerin son olarak ortaya çıkma sebebi ise ikilinin kızlarının birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlaması...

    Alişan, kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunurken Varol ise yer almadı.

    Ayrıca bir etkinlik düzenleyerek kızının doğum gününü kutlayan Buse Varol ise yaptığı açıklamayla, "Eve davet edilmedim." dedi.

  • "BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Sık sık haklarında çıkan "Ayrılık" haberlerinin ardından suskunluğunu bozan Alişan, isyanını dile getirdi. Özel hayatlarıyla alakalı yorum yapılmamasını isteyen ünlü şarkıcı, "Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın!" şeklinde konuştu.

    Ayrıca bu durumların her ailede yaşanabileceğini ifade eden Alişan, "Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin." dedi.

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