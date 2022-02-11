Ayrılık fırtınası!

BURCU KIRATLI - SİNAN AKÇIL

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın birlikteliği adeta 'Yılan Hikayesi'ne döndü. 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak başlayan ve ardından 9 ay sonra biten aşk, bir dargın bir barışık devam etti.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez oyuncu ile dünyaevine giren ve nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet!" diye yanıt veren Akçıl'ın ilişkisi yine uzun sürmedi. Çift, şimdilerde ikinci kez boşanmaya hazırlanıyor.